У світі зростають продажі нових авто: Топ-5 найбільших автомобільних ринків

За даними Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), у 2025 році глобальні продажі нових автомобілів досягли 99,8 млн одиниць.

Це на 4,7% більше, ніж у 2024 році, повідомляє "Укравтопром".

Продажі легкових авто склали 70,98 млн одиниць, що на 5% більше, ніж торік, а комерційних ‒ 28,82 млн одиниць (+3,5%).

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Найбільшим національним автомобільним ринком залишається Китай, де за рік було продано 34,4 млн авто, що на 9% більше, ніж у 2024 році:

Легкових ‒ 30,1 млн одиниць (+9%)

Комерційних ‒ 4,3 млн одиниць (+11%)

Друге місце посідають Сполучені Штати ‒ 16,7 млн авто (+2%):

Легкових ‒ 2,7 млн одиниць (-8%)

Комерційних ‒ 14 млн одиниць (+4%)

Третій результат показала Індія ‒ 5,5 млн авто (+5%):

Легкових ‒ 4,5 млн одиниць (+5%)

Комерційних ‒ 1 млн одиниць (+8%)

На четвертому місці Японія ‒ 4,5 млн авто (+3%):

Легкових ‒ 3,8 млн одиниць (+3%)

Комерційних ‒ 0,7 млн одиниць (+5%)

Замикає лідерську п’ятірку Німеччина ‒ 3,2 млн авто (+0,5%):

Легкових ‒ 2,8 млн одиниць (+1%)

Комерційних ‒ 0,4 млн одиниць (-7%)

Як повідомлялося, в Україні сегмент внутрішнього перепродажу залишається найбільшим за обсягом – 1307 угод, що на 28% більше, ніж у лютому. Водночас у річному вимірі зафіксовано спад на 10,5%, що свідчить про поступове скорочення парку застарілих вантажівок. Найчастіше перепродувалися самоскиди, фургони та бортові авто.

Нагадаємо, Україна взяла на себе зобов’язання перед Європейським Союзом запровадити обов’язковий технічний контроль для всіх транспортних засобів, включно з легковими авто. Відповідні зміни до законодавства мають бути ухвалені до кінця 2027 року.