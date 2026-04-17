В Україні готуються запровадити обов’язковий техогляд для всіх авто: в уряді назвали строки

Україна зобов’язана перед Європейським Союзом запровадити обов’язковий технічний контроль для всіх транспортних засобів, зокрема й легкових. Відповідні законодавчі зміни мають бути ухвалені до кінця 2027 року.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач під час круглого столу з питань детінізації та регулювання автомобільного ринку, повідомляє УНІАН.

"Ми готуємо зараз законопроєкт. Євросоюз нам поставив цей критерій змін до кінця 2027 року. Тобто до кінця наступного року в нас мають бути прийняті зміни до законодавства, які встановлять норму про проходження обов'язкового періодичного контролю транспортних засобів - всіх абсолютно, в тому числі легкових, які зараз його не проходять", ‒ пояснив Деркач.

Він підкреслив, що уряд підтримує таку ініціативу, адже вона безпосередньо впливає на підвищення безпеки дорожнього руху та наближення стандартів до європейських.

Разом із тим, за його словами, впровадження техогляду залишається політично чутливим питанням, оскільки частина народних депутатів виступає проти, вважаючи це додатковим фінансовим тиском на громадян у період війни.

"Ми навіть бачили декілька інтерв'ю наших колег народних депутатів, які на сьогодні дуже сильно проти такої історії, тому що це збільшить навантаження на людей під час війни. Але з іншого боку, ми маємо думати і про безпеку на дорогах", ‒ відмітив заступник міністра.

Також Україна має впровадити систему технічних перевірок транспортних засобів безпосередньо на дорогах. Деркач пояснив, що в країнах ЄС авто можуть зупиняти для перевірки просто під час руху з подальшим ухваленням рішення щодо їх експлуатації. В Україні ж наразі відсутні як законодавчі підстави, так і необхідне технічне забезпечення.

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За його словами, для запуску такого механізму потрібні спеціальні мобільні комплекси перевірки, що є частиною євроінтеграційних зобов’язань.

"У нас такого контролю немає. Це потребує не тільки просто законодавства, а й технічної можливості. Це спеціальні пристрої автомобілів, які можуть робити такий технічний контроль на дорозі, але знову ж таки для нас це обов'язковий євроінтеграційний критерій, тому будемо точно запроваджувати в Україні", ‒ додав Деркач.

Як повідомлялося, Міністерство інфраструктури планувало відновити обов’язковий технічний огляд для легкових авто ще з 2022 року, однак відповідні зміни до законодавства тоді не були ухвалені. Передбачалося, що перший техогляд приватних авто проводитиметься через чотири роки після їх першої реєстрації, а надалі – кожні два роки.

Для таксі та комерційного транспорту планувалося щорічне проходження техогляду, починаючи з моменту першої реєстрації. Контроль за дотриманням цих вимог мала здійснювати Національна поліція України.