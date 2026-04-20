У ЗСУ запроваджують цифрову "Скриню" для речової служби: які переваги системи?

Майже 40 підрозділів Збройних Сил України, зокрема бойові бригади, перевели речову службу з ведення нескінченних Excel-таблиць на облік у спеціальній комп’ютерній програмі "Скриня".

Щомісяця до системи планують підключати до 50 нових підрозділів, повідомляє пресслужба Міноборони.

"З початку 2026 року програму розгортають на тактичному рівні – у військових частинах та бойових підрозділах. Вона забезпечує повну автоматизацію процесів речового забезпечення", – зазначив полковник Олександр Потапов, речник Командування Сил логістики ЗСУ за напрямком цифровізації.

Розгортання нової програми дозволяє суттєво скоротити бюрократичні процедури в системі речового забезпечення ЗСУ. Наприклад, оформити речовий атестат військовослужбовця можна за лічені хвилини замість 15-30 хвилин, як було раніше.

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Що дає впровадження системи "Скриня":

економія ресурсів: суттєве зменшення витрат часу та залучення людських ресурсів;

оперативність рішень: прискорення узгодження та ухвалення рішень щодо речового забезпечення військ (сил);

ефективна взаємодія: підвищення якості комунікації та роботи з постачальними органами;

контроль: покращення планування, обліку витрат, аналізу ресурсів та автоматизація звітування.

"У перспективі "Скриня" буде об'єднана із загальною інформаційно-комунікаційною системою тактичного рівня. Це дасть змогу автоматично інтегрувати дані обліку речової служби в еЗвіт інформаційно-комунікаційної системи управління логістичним забезпеченням", ‒ пояснили у відомстві.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів затвердив політику управління інтелектуальною власністю в оборонно-промисловому комплексі. Документ встановлює чіткі правила захисту прав на оборонні технології та їх ефективного використання у виробництві для потреб Сил оборони.

Нагадаємо, наприкінці березня Європейська Комісія ухвалила програму на 1,5 млрд євро для підтримки європейського та українського оборонно-промислового комплексу.