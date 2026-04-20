В Україні від початку року відремонтували майже 5 мільйонів кв. м доріг: де відновили найбільше?

Від початку року в Україні відновлено понад 4,8 млн кв. м дорожнього покриття на дорогах державного значення.

Основна частина робіт виконується методом укладання великих "карт", що дає змогу швидко усувати значні пошкодження, повідомляє пресслужба Держагентства відновлення.

Так, лише за 19 квітня дорожні служби ліквідували 117 тис. кв. м дефектів покриття. Роботи проводилися на 13 міжнародних автошляхах, а також на окремих ділянках національних трас. Через погодні умови до ремонту залучили 120 бригад.

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Від початку року найбільші обсяги відновлення зафіксовано в таких областях:

Кіровоградська область ‒ 463 тис. кв. м;

Київська область ‒ 369 тис. кв. м;

Одеська область ‒ 353 тис. кв. м;

Черкаська область ‒ 328 тис. кв. м;

Рівненська область ‒ 303 тис. кв. м.

20 квітня ремонтні роботи продовжуються на ключових дорогах державного значення в усіх областях. З урахуванням погодних умов до виконання робіт планується залучити 178 бригад.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів може закласти в державному бюджеті на 2027 рік додаткові кошти на ремонт і утримання доріг, створивши Фонд військової логістики, який частково виконуватиме відповідні функції.

Раніше голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин заявив, що розраховує на часткове відновлення Дорожнього фонду в держбюджеті з 2027 року.

За його словами, після фактичного згортання Дорожнього фонду, який забезпечував планове утримання та розвиток дорожньої мережі, стан доріг суттєво погіршився. Він також зазначав, що на ремонт автошляхів у поточному році потрібно до 52 млрд грн, однак знайти повний обсяг фінансування навряд чи вдасться.