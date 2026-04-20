"ПриватБанк" хоче стати центром фінансування відбудови України, – голова правління

Державний "ПриватБанк" може стати ключовою фінансовою установою для фінансування проєктів із відбудови спільно з міжнародними партнерами.

Про це голова правління банку Мікаель Бьоркнерт заявив в інтерв’ю The Sunday Times, передає пресслужба фінустанови.

За його словами, досвід повномасштабної війни зробив "ПриватБанк" одним із центрів рішень для забезпечення стабільності фінансової системи та банківського обслуговування. Використовуючи цей досід, банк може стати головним каналом для залучення міжнародного капіталу для відбудови країни, вважає Бьоркнерт.

Він нагадав, що потенційні інвестиції у повоєнну відбудову України мають становити, за різними оцінками, $500-800 млрд. Водночас "ПриватБанк" вже обслуговує понад 18 млн роздрібних клієнтів і близько мільйона бізнесів та проводить половину всіх платежів у країні, а отже – має всі можливості для того, щоб відігравати ключову роль у ефективному фінансуванні проєктів відбудови, заявив голова правління банку.

"Наше завдання – дати інвесторам впевненість, що в Україні є ефективні інституції, що мають високий рівень довіри", – зазначив Бьоркнерт, зауваживши, що довгострокове планування навіть в умовах невизначеності є критично важливим для стійкого розвитку економіки.

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Бьоркнерт також представив роль банку у підтримці економіки та співпраці з міжнародними партнерами під час зустрічей Міжнародного валютного фонду (МВФ) у Вашингтоні, де наголосив, що створені в Україні фінансові рішення можуть бути корисними і для інших країн у кризових умовах.

Зокрема, за його словами, наразі стратегічний фокус "ПриватБанку" зосереджено на фінансуванні стійкості в умовах військово стану, зокрема, через підтримку критично важливих секторів енергетики, оборонно-промислового комплексу, агровиробництва та логістики.

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Як повідомлялося, прибуток "ПриватБанку" до оподаткування за підсумками минулого року склав 88 млрд грн, що на 6,9 млрд грн перевищує показник 2024 року.

За результатами 2025 року до державного бюджету України буде перераховано близько 59 млрд грн податку на прибуток, що робить "ПриватБанк" найбільшим платником податків серед банків. Прибуток банку після вирахування податку на прибуток складе 29,1 млрд грн.