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Новини інвестиції
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Бізнеси Ахметова очолили національний рейтинг інвесторів. Що відомо?

Бізнеси Ахметова очолили національний рейтинг інвесторів

Компанії ДТЕК, "Метінвест", ПУМБ, "Лемтранс" та "Укртелеком" бізнесмена Ріната Ахметова увійшли до переліку найбільших приватних інвесторів в економіку України з початку війни.

Про це свідчить рейтинг видання NV, яке оцінило класичні капітальні інвестиції – від відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок російських атак, до будівництва нових об’єктів і розвитку логістики, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, сукупні інвестиції SCM Ахметова з початку повномасштабного вторгнення становили понад 150,5 млрд грн, або $4 млрд. Це складає третину від всіх інвестицій 150 компаній, які увійшли до рейтингу, та сумарно здійснили капітальні інвестиції (CAPEX) в об’єкти та активи на території України на загальну суму 454,7 млрд грн.

При цьому ДТЕК став лідером енергетичного сегмента рейтингу, інвестувавши 101,7 млрд грн, переважно у відновлення генерації та мереж.

Своєю чергою "Метінвест" очолив рейтинг інвесторів у гірничо-металургійному комплексі. Компанія зосередилася на забезпеченні стабільності та модернізації своїх українських активів, а також підтримці військових і цивільних українців у рамках "Сталевого фронту Ріната Ахметова" – загальна сума інвестицій склала 37,8 млрд грн. 

Крім того, у фінансову та операційну стійкість інвестував ПУМБ (1,9 млрд грн), "Укртелеком" вкладав кошти у розвиток мереж, енергонезалежність та кібербезпеку (1,6 млрд грн), а "Лемтранс" – у розвиток і підтримку логістичних мереж (1,1 млрд грн).

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Як повідомлялося, група ДТЕК Ахметова з початку повномасштабного вторгнення спрямувала 31 млрд грн лише на відновлення теплових електростанцій та електромереж, які були пошкоджені або зруйновані з 2022 року.

Автор: 

Ахметов Рінат (1667) ДТЕК (1396) Метінвест (951) Новини компаній (4154) відновлення (556)
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Топ коментарі
+7
А чому енергетичну інфраструктуру приватної компанії ДТЕК повинна ремонтувати за свій рахунок держава ?
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20.04.2026 19:12 Відповісти
+6
Ахметка - наше все... (девіз)
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20.04.2026 19:03 Відповісти
+3
Господи, яке щастя, а я переживала, ну хто, а це він. Да, а він де проживає, а його діти воюють за Україну ?
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20.04.2026 19:07 Відповісти

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