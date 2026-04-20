Найбільші мережі АЗС знижують ціни на дизельне пальне

Ціни на дизельне пальне у найбільших українських мережах АЗС у понеділок, 20 квітня, знизилися на 1-2,09 гривні за літр, порівняно з минулою п’ятницею.

Також приблизно на 1 гривню за літр подешевшав бензин, водночас ціни на автогаз переважно не змінилися, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, найбільше ціна дизелю у понеділок знизилася на Socar – на 2,09 грн/л для обох видів цього пального.

На 2 грн за літр ціну дизпального зменшила WOG, на 1 гривню – "Укрнафта". Мережа Parallel знизила ціну дизелю на 2 гривні, а ДП+ – на 1,51 грн за літр.

Мережі UPG та ОККО знизили ціни на дизельне пальне ще у минулу п’ятницю.

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Наразі ціна дизпального перебуває у діапазоні від 88,49 грн/л та 88,5 грн/л на Parallel та "Укрнафті" до 91,90 грн/л на Socar, ОККО та WOG.

Водночас бензин у понеділок подешевшав на 0,9 грн/л на Parallel, на 1 грн – на WOG та 1,09 грн за літр – на Socar.

Натомість "Укрнафта" підвищила вартість преміального А-95 на 3 грн за літр після того, як з четверга, 16 квітня, вчергове прирівняла його до звичайного.

Водночас ціни на автогаз у більшості мереж АЗС залишилися без змін, за винятком "Укрнафти", яка знизила її на 1 гривню за літр.

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Як повідомлялося, ціни на пальне почали активно зростати через блокування Ормузької протоки внаслідок атаки Ізраїлю та США на Іран. Найбільше подорожчало дизельне пальне.

Нагадаємо, з 20 березня в Україні почала працювати урядова програма "Кешбек на пальне". Завдяки їй споживачі зможуть заощаджувати від 2 до 11 грн на кожному літрі пального, залежно від його виду.

Максимальний обсяг кешбеку на пальне обмежений сумою 1000 грн на одну особу щомісяця. Програма діятиме до 1 травня як частина проєкту "Національний кешбек". Для тих, хто вже користується "Національним кешбеком", компенсація нараховуватиметься автоматично при безготівковій оплаті.