Видатки загального фонду держбюджету за І квартал становили 916 мільярдів: куди пішли гроші?
Згідно з даними Державної казначейської служби, загальний обсяг касових видатків загального фонду державного бюджету у січні-березні 2026 року склав 916,4 млрд грн. Це на 60,4 млрд грн, або на 7,1%, перевищує показник аналогічного періоду минулого року.
У березні витрати досягли 369,1 млрд грн, повідомляє пресслужба Мінфіну.
Упродовж січня-березня 2026 року на сектор безпеки й оборони спрямовано 570,9 млрд грн, що становить 62,3% від загального обсягу видатків загального фонду державного бюджету.
За економічною класифікацією найбільші обсяги фінансування розподілилися таким чином:
- 408,4 млрд грн ‒ на оплату праці працівників бюджетної сфери разом з нарахуваннями (зокрема, у березні ‒ 148 млрд грн), що становить 44,6% від загального обсягу видатків за січень-березень 2026 року.
- 169,5 млрд грн ‒ на соціальне забезпечення (виплати пенсій, допомог і стипендій) (у березні ‒ 63 млрд грн), що становить 18,5% від загального обсягу.
Зокрема, кошти спрямовано на:
- трансферти Пенсійному фонду для забезпечення виплат пенсій, надбавок і підвищень;
- соціальний захист дітей і сімей, а також громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах;
- надання житлових субсидій і пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого й рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу;
108,6 млрд грн напревлено на субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам і організаціям (у березні ‒ 69,9 млрд грн), що становить 11,9% від загального обсягу.
Зокрема, кошти спрямовано на:
- придбання товарів для забезпечення потреб Збройних Сил;
- реалізацію медичних заходів окремих державних програм і комплексних програмних ініціатив;
98,3 млрд грн спрямовано на оплату товарів і послуг (у березні ‒ 47,8 млрд грн), що становить 10,7% від загального обсягу.
Зокрема, ці кошти використано на:
- підтримку Збройних Сил, інших військових формувань і правоохоронних органів;
- фінансування Національною службою здоров’я програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
65 млрд грн направлено на обслуговування державного боргу (у березні ‒ 15,6 млрд грн), що становить 7,1% від загального обсягу. 54,9 млрд грн пішло на трансферти місцевим бюджетам (у березні ‒ 18,7 млрд грн), що становить 6% від загального обсягу.
Нагадаємо, за результатами першого кварталу 2026 року на соціальні видатки Міністерство соціальної політики з держбюджету було спрямовано 106 млрд грн. Це на 11,7 млрд грн, або на 12,4% більше, ніж за такий самий період минулого року.
Як повідомлялося, у 2025 році на соціальні виплати та пенсійні зобов’язання, що їх забезпечує міністерство, з держбюджету було виділено 406,4 млрд грн. Із цієї суми 241,8 млрд грн спрямували на фінансування пенсій, надбавок і підвищень через Пенсійний фонд України.
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