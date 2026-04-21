Бізнесу відкрили всі акти коригування в системі е-ТТН: що це дає?

Міністерство розвитку громад та територій разом з технічним адміністратором системи е-ТТН та за участі бізнесу завершили погодження і впровадження актів коригування електронної товарно-транспортної накладної.

Про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

"Впровадження е-ТТН є частиною системної цифровізації ринку вантажних перевезень. Система дозволяє відмовитися від паперових документів, спростити взаємодію між учасниками перевезень та підвищити прозорість ринку та зменшити ризики зловживань", ‒ зазначили у відомстві.

Йдеться про комплект документів, що застосовуються у разі змін під час перевезення ‒ зокрема при перевантаженні, зміні пункту призначення, виявленні розбіжностей у вантажі або в інших операційних випадках.

Загалом передбачено 9 актів коригування. Для кожного з них оприлюднено інструкції щодо використання, а також технічні XML-специфікації для інтеграції.

Що це дає?

Наявність узгодженої технічної документації дає змогу учасникам ринку перейти до наступного етапу ‒ технічного доопрацювання власних систем. Зокрема оператори електронного документообігу (ЕДО) та бізнес, який працює з е-ТТН, можуть розпочати адаптацію своїх ІТ-рішень відповідно до затверджених вимог.

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Водночас технічний адміністратор системи ‒ ДП Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки ‒ розпочинає модернізацію центральної системи е-ТТН. Очікується, що цей процес триватиме близько двох місяців.

Після завершення доопрацювань як з боку державної системи, так і з боку бізнесу та операторів ЕДО стане можливим повноцінне використання системи і масштабна реєстрація е-ТТН у цифровому форматі.

Як повідомлялося, 14 квітня Мінрозвитку оприлюднило для громадського обговорення законопроєкт щодо впровадження електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН) у сфері внутрішніх вантажних перевезень. Йдеться про законопроєкт "Про внесення змін до закону України "Про автомобільний транспорт"".

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури планувало розпочати тестовий запуск е-ТТН з 1 квітня 2022 року, однак реалізація була зупинена через початок повномасштабного вторгнення.

У травні 2024 року Кабінет Міністрів затвердив проведення експериментального проєкту зі впровадження е-ТТН на внутрішніх вантажних перевезеннях, що має тривати два роки.