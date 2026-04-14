Мінгромад оприлюднило законопроєкт про е-ТТН у внутрішніх перевезеннях. Що ним передбачено?

Міністерство розвитку громад і територій України оприлюднило для громадського обговорення законопроєкт про впровадження електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН) у сфері внутрішніх вантажних перевезень.

Як уточнили в Мінгромад, ідеться про законопроєкт "Про внесення змін до закону України "Про автомобільний транспорт" .

Ключовою метою є системна цифровізація ринку перевезень вантажів та впровадження електронного документообігу в цій сфері.

"Впровадження е-ТТН – це один із ключових кроків до повної цифровізації вантажних перевезень в Україні. Ми вже переходимо від паперових процесів до прозорої та зрозумілої системи, саме для цього вже доступне використання е-ТТН. Це не лише зручність для бізнесу, а й реальний інструмент боротьби з тіньовими схемами, перевантаженням транспорту та зловживаннями", – зазначив віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Що передбачено

Зокрема, повноцінне запровадження е-ТТН дозволить перейти від паперового документообігу до сучасної цифрової системи, яка забезпечить:

прозорий контроль за перевезеннями та обігом товарів,

автоматизацію обліку товарно-матеріальних цінностей,

спрощення взаємодії між усіма учасниками процесу – вантажовідправниками, перевізниками, експедиторами та вантажоодержувачами,

зменшення витрат бізнесу на оформлення, зберігання та обробку документів.

Водночас система стане інструментом для зниження рівня "тіньової економіки", боротьби зі зловживаннями та підвищення прозорості ринку перевезень.

Електронна форма документів

Окрім того, проєкт закону передбачає пріоритет електронної форми товарно-транспортної накладної.

Законопроєктом пропонується, що паперова форма зберігається лише як виняток – у разі технічної неможливості оформлення електронного документа з обов'язковим подальшим внесенням даних до системи.

Проєкт закону також пропонує, що з 1 січня 2027 року е-ТТН стане обов'язковою для внутрішніх перевезень.

Наявна форма е-ТТН розроблена з урахуванням інтероперабельності з e-CMR, що використовується в Євроейському Союзі.

Електронні ТТН для бізнесу

Наразі електронна ТТН вже повноцінно доступна бізнесу – вже 6 платформ електронного документообігу авторизовані для роботи:

"Вчасно.ТТН",

M.E.Doc,

EDIN,

Signy,

Document.Online,

Inn.Logist.

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Як повідомлялося, 3 листопада минулого року розпочався прийом заявок від компаній-операторів електронного документообігу (ЕДО) на тестування Системи електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН).

Міністерство інфраструктури планувало запустити в тестовому режимі електронну товарно-транспортну накладну (е-ТТН) з 1 квітня 2022 року, але цього не сталося через початок повномасштабного вторгнення.

У травні 2024 року Кабмін затвердив реалізацію експериментального проєкту із впровадження е-ТТН на внутрішніх вантажних перевезеннях, який має тривати два роки.