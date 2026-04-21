В Україні продовжує падати попит на авто з Китаю: які моделі зберігають популярність?
Впродовж І кварталу 2026 року українці придбали 2608 легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Із цієї кількості нових авто було 2230 одиниць (+3%), а вживаних ‒ 378 одиниць (-36%).
Про це повідомляє "Укравтопром".
Більшість легкових авто китайського походження становили електромобілі ‒ 58% (торік ‒ 83%).
Найпопулярніші моделі нових легкових авто китайського походження:
- Byd Leopard 3 ‒ 216 од.;
- Byd Sea lion 06 ‒ 181 од.;
- Vw Id.unyx ‒ 125 од.;
- Zeekr 001 ‒ 120 од.;
- Byd Song plus ‒ 88 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легкових авто з Китаю:
- Buick Envision ‒ 39 од.;
- Byd Song plus ‒ 30 од.;
- Byd Song l ‒ 30 од.;
- Zeekr 001 ‒ 21 од.;
- Volvo s90 ‒ 18 од.
Нагадаємо, впродовж лютого українці придбали 466 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 48% менше, ніж у лютому 2025 року. Із цієї кількості 386 становили нові автомобілі (мінус 44%), а 80 ‒ вживані (мінус 62%).
Як повідомлялося, за даними Міжнародної організації виробників автомобілів, у 2025 році світові продажі нових автомобілів досягли 99,8 млн одиниць, що на 4,7% більше, ніж у 2024 році. Продажі легкових автомобілів становили 70,98 млн одиниць (+5%), а комерційних ‒ 28,82 млн одиниць (+3,5%).
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