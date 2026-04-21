Іпотечне кредитування: банки України у лютому видали кредитів на 1,4 мільярдів

Банки України у лютому видали 701 іпотечний кредит на загальну суму 1,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку з посиланням на дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування.

Результати опитування:

386 кредитів на суму 767 млн грн було надано на первинному ринку нерухомості, з них 152 кредити на 280 млн грн оформлено під заставу майнових прав на майбутнє житло;

315 кредитів на 628 млн грн видано на вторинному ринку нерухомості;

середньозважена ефективна ставка становила 8,25% річних на первинному ринку та 9,46% на вторинному ринку;

якість іпотечного портфеля залишається високою ‒ частка непрацюючих кредитів становить 13%.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у лютому видано:

у Київській області (225 договорів на 473 млн грн, або 34% від загального обсягу);

у Києві (145 договорів на 319 млн грн);

у Львівській області (46 договорів на 95 млн грн);

у Волинській області (36 договорів на 59 млн грн);

у Вінницькій області (29 договорів на 54 млн грн).

Нагадаємо, у межах державної програми доступної іпотеки "єОселя" вже видано 25 тис. кредитів, а загальний обсяг фінансування перевищив 43,5 млрд грн.

Як повідомлялося, ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія", державний "Укргазбанк" та платіжна система Mastercard підписали меморандум про створення цифрової платформи житлових програм із сервісами супроводу іпотечного кредитування.