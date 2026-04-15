"єОселя": 25 тисяч родин в Україні отримали пільгові іпотечні кредити. Кому видавали найбільше?

За державною програмою доступної іпотеки "єОселя" вже видано 25 тис. кредитів. Загальний обсяг фінансування перевищив 43,5 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністетсрва економіки, довкілля та сільського господарства.

"25 тис. пільгових іпотек – це щонайменше 75 тис. українців, які вже живуть у власних домівках: військові, ВПО, медики, вчителі. "єОселя" працює і як інструмент соціальної підтримки, і як драйвер розвитку будівництва та суміжних галузей у межах політики "Зроблено в Україні". Кожна вкладена гривня повертається в економіку майже трьома", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Петрук.

Хто отримав кредити

Серед тих, хто отримав кредити за програмою:

військовослужбовці та представники сектору безпеки – 48%,

громадяни, які не мали власного житла, – 27%,

медики – 7%,

педагоги – 7%,

внутрішньо переміщені особи – 7%,

ветерани – 2%,

науковці – 2%.

Позичальниками "єОселі" є переважно молоді українці:

у віці 26–35 років – 44%,

36-45 років – 34%.

Окрім того, завдяки програмі вже 15,8 тис. дітей зростають у власному житлі.

Яке житло купують

Попит на нове житло залишається стабільно високим. Так, значна частина угод припадає на первинний ринок – як готове житло від забудовника, так і об'єкти на стадії будівництва.

Найбільше кредитів видано у Києві та Київській області (49,4% угод), а також у Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

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Наприкінці березня міністр економіки Олексій Соболев заявив, що вже понад 24 тис. українських родин придбали власні оселі завдяки програмі доступної іпотеки "єОселя", а загальний обсяг інвестицій у житловий сектор перевищив 42,8 млрд грн.

Як повідомлялося, від 11 січня програма "єОселя" відкрилася для всіх категорій військовослужбовців. Тепер мобілізовані бійці, нарівні з контрактниками, мають можливість оформлювати іпотечні кредити за пільговою ставкою 3% річних.

Нагадаємо, торік за програмою доступної іпотеки "єОселя" 7769 українців стали власниками житла. За цей період банки-партнери надали кредити на загальну суму майже 15 млрд грн. При цьому 4881 кредит було оформлено на житло "першого продажу", зокрема 1499 квартир ‒ у будинках, що перебувають на етапі будівництва.

Про програму