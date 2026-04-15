"єОселя": 25 тисяч родин в Україні отримали пільгові іпотечні кредити. Кому видавали найбільше?
За державною програмою доступної іпотеки "єОселя" вже видано 25 тис. кредитів. Загальний обсяг фінансування перевищив 43,5 млрд грн.
Про це йдеться в повідомленні Міністетсрва економіки, довкілля та сільського господарства.
"25 тис. пільгових іпотек – це щонайменше 75 тис. українців, які вже живуть у власних домівках: військові, ВПО, медики, вчителі. "єОселя" працює і як інструмент соціальної підтримки, і як драйвер розвитку будівництва та суміжних галузей у межах політики "Зроблено в Україні". Кожна вкладена гривня повертається в економіку майже трьома", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Петрук.
Хто отримав кредити
Серед тих, хто отримав кредити за програмою:
- військовослужбовці та представники сектору безпеки – 48%,
- громадяни, які не мали власного житла, – 27%,
- медики – 7%,
- педагоги – 7%,
- внутрішньо переміщені особи – 7%,
- ветерани – 2%,
- науковці – 2%.
Позичальниками "єОселі" є переважно молоді українці:
- у віці 26–35 років – 44%,
- 36-45 років – 34%.
Окрім того, завдяки програмі вже 15,8 тис. дітей зростають у власному житлі.
Яке житло купують
Попит на нове житло залишається стабільно високим. Так, значна частина угод припадає на первинний ринок – як готове житло від забудовника, так і об'єкти на стадії будівництва.
Найбільше кредитів видано у Києві та Київській області (49,4% угод), а також у Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.
Наприкінці березня міністр економіки Олексій Соболев заявив, що вже понад 24 тис. українських родин придбали власні оселі завдяки програмі доступної іпотеки "єОселя", а загальний обсяг інвестицій у житловий сектор перевищив 42,8 млрд грн.
Як повідомлялося, від 11 січня програма "єОселя" відкрилася для всіх категорій військовослужбовців. Тепер мобілізовані бійці, нарівні з контрактниками, мають можливість оформлювати іпотечні кредити за пільговою ставкою 3% річних.
Нагадаємо, торік за програмою доступної іпотеки "єОселя" 7769 українців стали власниками житла. За цей період банки-партнери надали кредити на загальну суму майже 15 млрд грн. При цьому 4881 кредит було оформлено на житло "першого продажу", зокрема 1499 квартир ‒ у будинках, що перебувають на етапі будівництва.
Про програму
Програма "єОселя" стартувала в жовтні 2022 року.
Вона передбачає іпотеку під 7% річних для громадян, які потребують житла, та під 3% – для пільгових категорій, зокрема військових, медиків, педагогів і науковців.
Також програма "єОселя" є складовою політики "Зроблено в Україні", спрямованої на стимулювання внутрішнього попиту та розвиток національного виробництва.
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