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"єОселя": 25 тисяч родин в Україні отримали пільгові іпотечні кредити. Кому видавали найбільше?

"єОселя": За програмою видано 25 тисяч пільгових іпотечних кредитів

За державною програмою доступної іпотеки "єОселя" вже видано 25 тис. кредитів. Загальний обсяг фінансування перевищив 43,5 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністетсрва економіки, довкілля та сільського господарства.

"25 тис. пільгових іпотек – це щонайменше 75 тис. українців, які вже живуть у власних домівках: військові, ВПО, медики, вчителі. "єОселя" працює і як інструмент соціальної підтримки, і як драйвер розвитку будівництва та суміжних галузей у межах політики "Зроблено в Україні". Кожна вкладена гривня повертається в економіку майже трьома", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Петрук.

Хто отримав кредити

Серед тих, хто отримав кредити за програмою: 

  • військовослужбовці та представники сектору безпеки – 48%,
  • громадяни, які не мали власного житла, – 27%,
  • медики – 7%,
  • педагоги – 7%,
  • внутрішньо переміщені особи – 7%,
  • ветерани – 2%,
  • науковці – 2%.

Позичальниками "єОселі" є переважно молоді українці:

  • у віці 26–35 років – 44%,
  • 36-45 років – 34%.

Окрім того, завдяки програмі вже 15,8 тис. дітей зростають у власному житлі.

Яке житло купують

Попит на нове житло залишається стабільно високим. Так, значна частина угод припадає на первинний ринок – як готове житло від забудовника, так і об'єкти на стадії будівництва.

Найбільше кредитів видано у Києві та Київській області (49,4% угод), а також у Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

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Наприкінці березня міністр економіки Олексій Соболев заявив, що вже понад 24 тис. українських родин придбали власні оселі завдяки програмі доступної іпотеки "єОселя", а загальний обсяг інвестицій у житловий сектор перевищив 42,8 млрд грн.

Як повідомлялося, від 11 січня програма "єОселя" відкрилася для всіх категорій військовослужбовців. Тепер мобілізовані бійці, нарівні з контрактниками, мають можливість оформлювати іпотечні кредити за пільговою ставкою 3% річних.

Нагадаємо, торік за програмою доступної іпотеки "єОселя" 7769 українців стали власниками житла. За цей період банки-партнери надали кредити на загальну суму майже 15 млрд грн. При цьому 4881 кредит було оформлено на житло "першого продажу", зокрема 1499 квартир ‒ у будинках, що перебувають на етапі будівництва.

Про програму

Програма "єОселя" стартувала в жовтні 2022 року.

Вона передбачає іпотеку під 7% річних для громадян, які потребують житла, та під 3% – для пільгових категорій, зокрема військових, медиків, педагогів і науковців.

Також програма "єОселя" є складовою політики "Зроблено в Україні", спрямованої на стимулювання внутрішнього попиту та розвиток національного виробництва.

Автор: 

житло (769) іпотека (410) квартира (97) кредит (3588) нерухомість (680) єОселя (66)
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