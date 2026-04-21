Перехоплювач Nexis від компанії WinFly підтвердив свою ефективність проти "Шахедів". ВIДЕО

Індустрія дронів

Українська компанія WinFly підтвердила перше бойове збиття російського дрона типу Shahed-136 за допомогою FPV-перехоплювача Nexis.

Перехоплення відбулося на швидкості понад 250 км/год при завантаженні двигуна на 84% тяги, а результати об'єктивного контролю підтвердили повне знищення цілі в повітрі, повідомили в компанії проєкту "Індустрія дронів" на Цензор.НЕТ.

За словами інженерної команди, шлях від ідеї до успішного перехоплення вони пройшли за майже рік. В компанії також запевнили, що концепція продукту повністю оригінальна.

Важливою перевагою цього засобу в порівнянні з аналогами у WinFly називають час у повітрі – Nexis забезпечує до 25 хвилин роботи, стверджує виробник. Окрім технічної переваги, компанія обіцяє нижчу ціну: за розрахунками, ціна базової версії складе близько 1100 євро.

"Поточна версія управляється пілотами мануально, але ми вже деякий час працюємо над функціями автономності для нашого перехоплювача. Ми вже інтегровані з радарами, система виявлення в розробці, автономне перехоплення теж буде виконане в майбутньому. Наше бачення на найближчий рік – повністю автономні перехоплювачі, що запускаються та управляються з будь-якої точки світу", – зазначив Тарас, засновник компанії WinFly.

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У WinFly запевняють, що Nexis здатен розвивати максимальну швидкість до 270 км/год, що дозволяє наздоганяти Shahed-136 на маршовому режимі польоту. Максимальна висота роботи – 5000 метрів, дальність – до 30 км. Апарат готовий до застосування за 3 хвилини після розгортання і зможе працювати як вдень, так і вночі. Злітна маса становить 3,5 кг, маса бойового навантаження – до 600 г.

До складу комплексу входить сам дрон та універсальна наземна станція управління, яка теж виготовляється компанією WinFly.

Про компанію WinFly

WinFly – український розробник і постачальник професійних рішень у сфері безпілотних платформ. Компанія розробляє ударні дрони, перехоплювачі, оптоволоконні системи, ретранслятори та програмні продукти.

Ключовими пріоритетами WinFly є розвиток можливостей безпілотних систем, для створення тактичної переваги сил оборони України на полі бою. Розвиток дефенс-технологій для збереження життя українців.

Усі рішення WinFly базуються на реальному досвіді експлуатації в критичних умовах, продукти постійно покращуються та адаптуються до нових умов. Бойові пілоти можуть пройти навчання та отримати підтримку в будь-яких ситуаціях.