Відновлювані джерела енергії торік уперше стали найбільшим джерелом електроенергії в світі

Відновлювані джерела енергії минулого року вперше стали найбільшим джерелом електроенергії в світі, випередивши вугілля.

Як свідчать дані аналітичного центру Ember, частка зростання світового попиту на електроенергію, що покривається за рахунок сонячної енергії торік склала 75%, передає ЕП.

Частка відновлюваних джерел енергії в світовому виробництві електроенергії минулого року склала 33,8%. Таким чином, показник уперше перевищив третину, випередивши вугілля.

Обсяги виробництва електроенергії з викопного палива порівняно з попереднім роком зменшилися на 0,2%

Відтак основне зростання світового попиту на електроенергію забезпечили сонячна та вітрова енергетика.

Як зазначається в дослідженні, таке траплялося й раніше, але завжди через кризи або разові події. Цього ж разу зниження стало результатом структурного зсуву в бік чистої енергії.

Сонячна енергетика

Як повідомляється, за рік виробництво сонячної енергії зросло на рекордні 636 терават-годин (ТВт-год), що вдвічі більше, ніж річне споживання електроенергії у Великій Британії, і це найбільший річний приріст серед усіх джерел електроенергії за всю історію (за винятком постковідного відновлення вугілля у 2021 році).

Сонячна генерація зростає четвертий рік поспіль швидше за всі інші джерела.

За даними аналітиків, потужність сонячних установок зросла на рекордні 647 ГВт – це означає, що сонце буде домінувати й у найближчі роки.

Викопне паливо

Рекордне зростання сонячної енергетики означало, що обсяги виробництва енергії з чистих джерел зростали достатньо швидко, щоб задовольнити весь новий попит на електроенергію минулого року, тим самим запобігти збільшенню обсягів виробництва електроенергії з викопного палива.

Це був перший рік із 2020 року, коли не відбулося зростання виробництва електроенергії з викопного палива, і лише п'ятий рік без такого зростання в цьому столітті.

Китай та Індія, які історично найбільше сприяли глобальному зростанню виробництва електроенергії з викопного палива, у 2025 році зафіксували падіння обсягів виробництва електроенергії з викопного палива.

У цих країнах рекордне збільшення обсягів чистої енергії випередило зростання попиту – і це зупинило глобальне чисте зростання виробництва електроенергії з викопного палива.

Попит на електроенергію

Сонячна енергетика закріпила свою роль як домінуючого рушія змін у світовому енергетичному секторі, а її рекордне зростання забезпечило три чверті чистого зростання попиту на електроенергію торік.

При цьому зростання сонячної енергетики було у 18 разів більшим, ніж зростання використання газу – єдиного виду викопного палива, використання якого в 2025 році збільшилося.

Світове виробництво сонячної енергії зараз дорівнює загальному попиту на електроенергію в Європейському Союзі.

Водночас зауважується, що альтернатива не тільки з'являється, але й швидко набирає обертів, причому чиста енергія задовольняє весь приріст світового попиту на електроенергію.

Сонячна енергія стала провідним джерелом нової генерації, підкріпленим акумуляторними батареями, які починають забезпечувати гнучкість системи у великих масштабах.

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ВДЕ в Україні

Як повідомлялося, державне підприємство "Гарантований покупець" за період січня-грудня 2025 року сплатило виробникам енергії з відновлюваних джерел енергії 54,3 млрд грн.

На початку листопада минулого року Кабінет Міністрів удосконалив механізм отримання державної підтримки фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.

Таокж повідомлялося, що від початку 2025 року в Україні побудовано 324 МВт нових потужностей вітроелектростанцій, тоді як за два попередні роки – між 2022 роком та першим кварталом 2025 року – було введено 248 МВт нових ВЕС.

У березні 2026 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування енергетичних ринків, конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії та посилення енергетичної стійкості".