Дизпаливо продовжує дешевшати: Найбільші мережі АЗС знижують ціни
Українські мережі АЗС продовжують знижувати ціни на дизельне пальне на тлі відносної стабілізації на європейських ринках.
За день, з 20 по 21 квітня, середня роздрібна вартість дизельного знизилася на 1,20 грн – до 88,72 грн за літр, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані "Консалтингової групи "А-95".
Також знижуються ціни на бензин та автогаз, хоча й меншими темпами. За день середня вартість цих видів пального на АЗС зменшилася на 13 коп. та 5 коп. відповідно – до 72,58 грн і 48,95 грн за літр.
Зокрема, вдруге за короткий термін знизили вартість дизелю на 2 гривні мережі ОККО і WOG – до 89,90 грн/л. Також на 2 грн/л зменшила ціну на дизель UPG (до 87 грн/л), яка також опустила на 1 гривню вартість бензину (до 73 грн/л).
На АЗС державної "Укрнафти" дизельне пальне подешевшало на 60 коп. – до 87,90 грн/л.
"БРСМ-Нафта" залежно від регіону знизила ціну на дизель на 0,50-4 грн/л (86,99-87,99 грн/л), хоча у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській і Рівненській областях вартість пального не змінилася.
Роздрібні ціни на пальне 20-21 квітня, грн/л
Загалом, згідно з моніторингом Консалтингової групи "А-95", з 13 по 20 квітня середня ціна дизельного пального на АЗС знизилася на 60 коп. (до 89,92 грн/л), бензину – на 42 коп. (72,71 грн/л), а скрапленого газу – на 5 коп. (до 48,99 грн/л).
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Як повідомлялося, ціни на пальне почали активно зростати через блокування Ормузької протоки внаслідок атаки Ізраїлю та США на Іран. Найбільше подорожчало дизельне пальне.
Нагадаємо, з 20 березня в Україні почала працювати урядова програма "Кешбек на пальне". Завдяки їй споживачі зможуть заощаджувати від 2 до 11 грн на кожному літрі пального, залежно від його виду.
Максимальний обсяг кешбеку на пальне обмежений сумою 1000 грн на одну особу щомісяця. Програма діятиме до 1 травня як частина проєкту "Національний кешбек". Для тих, хто вже користується "Національним кешбеком", компенсація нараховуватиметься автоматично при безготівковій оплаті.
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