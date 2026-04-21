Доходи агробізнесу України торік перевищили 1,2 мільярда. Які компанії найприбутковіші?. ПЕРЕЛІК

Сукупний дохід підприємств аграрного бізнесу в Україні минулого року склав 1,28 трлн грн, що на 6,7% більше порівняно з 2024 роком (1,2 трлн грн).

Як свідчать дані планформи VKURSI, чистий прибуток агросектору зріс майже на 15% – із 177 млрд грн у 2024 році до 203 млрд грн у 2025 році.

Найприбутковіші компанії

Компаніями з понад 1 млрд грн прибутку минулого року стали:

ТОВ "Дружба-Нова" – 1,92 млрд грн,

ТОВ "Україна 2001" – 1,79 млрд грн,

ПП "Агропродсервіс" – 1,61 млрд грн,

ПП "Аграрна компанія 2004" – 1,39 млрд грн,

ТОВ "Вінницька птахофабрика" – 1,38 млрд грн,

ТОВ "Агро-Вербівчик" – 1,22 млрд грн,

ТОВ "Батьківщина" – 1,21 млрд грн,

ТОВ "Ґудвеллі Україна" – 1,19 млрд грн,

ПрАТ "Миронівська птахофабрика" – 1,1 млрд грн,

ПП "Агрофірма "Світанок" – 1,09 млрд грн,

ТОВ "Баришівська зернова компанія" – 1,04 млрд грн,

ТОВ "Енселко Агро" – 1,02 млрд грн.

Великі холдинги

При цьому зазначається, що 8 із 12 компаній входять до складу великих промислових груп або холдингів, зокрема:

ТОВ "Україна 2001" (група "Україна 2001"),

ПП "Агропродсервіс" (група "Агропродсервіс"),

ПП "Аграрна Компанія 2004" (група Vitagro),

ТОВ "Вінницька птахофабрика", ПрАТ "Миронівська птахофабрика" (група МХП),

ПП "Агрофірма "Світанок" (група "Світанок"),

ТОВ "Дружба-Нова" та ТОВ "Енселко Агро" (група Kernel).

Іноземний капітал

Також із 12 компаній 4 мають іноземний капітал:

у ТОВ "Дружба-Нова" та ТОВ "Енселко Агро" представлений кіпрський капітал,

у ТОВ "Ґудвеллі Україна" – данський,

у ТОВ "Баришівська зернова компанія" – шведський.

Найбільший автопарк серед перелічених компаній має ТОВ "Дружба-Нова" – 688 одиниць транспорту, тоді як найменший зафіксовано у ТОВ "Агро-Вербівчик" – 2 одиниці.





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Раніше в Київській школі економіки (KSE) з посиланням на дані макроекономічної статистики заявили, що фінансовий результат до оподаткування понад 35 тис. українських агрокомпаній за підсумками минулого року досяг 223 млрд грн, збільшившись на 38,5 млрд грн – на 21% порівняно з 2024 роком.