Доходи агробізнесу України торік перевищили 1,2 мільярда. Які компанії найприбутковіші?. ПЕРЕЛІК
Сукупний дохід підприємств аграрного бізнесу в Україні минулого року склав 1,28 трлн грн, що на 6,7% більше порівняно з 2024 роком (1,2 трлн грн).
Як свідчать дані планформи VKURSI, чистий прибуток агросектору зріс майже на 15% – із 177 млрд грн у 2024 році до 203 млрд грн у 2025 році.
Найприбутковіші компанії
Компаніями з понад 1 млрд грн прибутку минулого року стали:
- ТОВ "Дружба-Нова" – 1,92 млрд грн,
- ТОВ "Україна 2001" – 1,79 млрд грн,
- ПП "Агропродсервіс" – 1,61 млрд грн,
- ПП "Аграрна компанія 2004" – 1,39 млрд грн,
- ТОВ "Вінницька птахофабрика" – 1,38 млрд грн,
- ТОВ "Агро-Вербівчик" – 1,22 млрд грн,
- ТОВ "Батьківщина" – 1,21 млрд грн,
- ТОВ "Ґудвеллі Україна" – 1,19 млрд грн,
- ПрАТ "Миронівська птахофабрика" – 1,1 млрд грн,
- ПП "Агрофірма "Світанок" – 1,09 млрд грн,
- ТОВ "Баришівська зернова компанія" – 1,04 млрд грн,
- ТОВ "Енселко Агро" – 1,02 млрд грн.
Великі холдинги
При цьому зазначається, що 8 із 12 компаній входять до складу великих промислових груп або холдингів, зокрема:
- ТОВ "Україна 2001" (група "Україна 2001"),
- ПП "Агропродсервіс" (група "Агропродсервіс"),
- ПП "Аграрна Компанія 2004" (група Vitagro),
- ТОВ "Вінницька птахофабрика", ПрАТ "Миронівська птахофабрика" (група МХП),
- ПП "Агрофірма "Світанок" (група "Світанок"),
- ТОВ "Дружба-Нова" та ТОВ "Енселко Агро" (група Kernel).
Іноземний капітал
Також із 12 компаній 4 мають іноземний капітал:
- у ТОВ "Дружба-Нова" та ТОВ "Енселко Агро" представлений кіпрський капітал,
- у ТОВ "Ґудвеллі Україна" – данський,
- у ТОВ "Баришівська зернова компанія" – шведський.
Найбільший автопарк серед перелічених компаній має ТОВ "Дружба-Нова" – 688 одиниць транспорту, тоді як найменший зафіксовано у ТОВ "Агро-Вербівчик" – 2 одиниці.
Раніше в Київській школі економіки (KSE) з посиланням на дані макроекономічної статистики заявили, що фінансовий результат до оподаткування понад 35 тис. українських агрокомпаній за підсумками минулого року досяг 223 млрд грн, збільшившись на 38,5 млрд грн – на 21% порівняно з 2024 роком.
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