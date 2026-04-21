Українцям повернуть понад 450 тисяч гривень неправильно нарахованих тарифів за комуналку

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у першому кварталі цього року здійснила 88 позапланових заходів державного нагляду стосовно дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства формування та застосування цін у сфері житлово-комунальних послуг.

Як ідеться в повідомленні Держпродспоживслужби, за результатами проведених перевірок у 86 випадках (97,7%) встановлено порушення вимог чинного законодавства у сфері ціноутворення.

Відтак, за виявленими порушеннями:

ухвалено 22 рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 862,9 тис. грн;

видано 77 приписів щодо усунення порушень та приведення цін у відповідність до вимог законодавства;

7 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності із накладенням штрафів на загальну суму 17 тис. грн.

Окрім того, відповідно до ухвалених рішень та виданих приписів суб'єктів господарювання зобов'язано забезпечити повернення коштів споживачам на загальну суму 453 тис. грн.

Також у Держпродспоживслужбі повідомили, що в звітному періоді (зокрема й за рішеннями, ухваленими в попередніх періодах):

до державного бюджету фактично надійшло 112,6 тис. грн;

проведено перерахунків та фактичне повернено споживачам 517,4 тис. грн.

Здійснення перевірок

Як наголосили в Держпродспоживслужбі, позапланові перевірки здійснювалися виключно на підставі обґрунтованих звернень громадян щодо порушення їхніх прав і законних інтересів.

Відповідно до вимог чинного законодавства під час таких заходів перевіряються лише ті питання, що стали підставою для їх проведення.

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Раніше в Пенсійному фонді повідомили, що не всім українцям автоматично продовжать житлові субсидії після завершення опалювального сезону. Частині громадян, зокрема пенсіонерам, необхідно подати нову заяву самостійно, інакше виплати можуть бути припинені.

Наприкінці березня стало відомо, що Верховна Рада звільнила власників зруйнованого житла від оплати комунальних послуг.