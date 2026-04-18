Не всім продовжать субсидії автоматично у травні: ПФУ пояснив, кому з українців потрібно подати заяву

Не всім українцям автоматично продовжать житлові субсидії після завершення опалювального сезону. Частині громадян, зокрема пенсіонерам, необхідно подати нову заяву самостійно, інакше виплати можуть бути припинені.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду в Черкаській області.

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг та витрат на управління багатоквартирним будинком розраховується на неопалювальний період із 1 травня до 30 вересня.

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Щоб отримувати субсидію з початку цього періоду, окремим категоріям громадян необхідно подати заяву до кінця червня. Якщо звернення подано пізніше, виплати призначатимуться з місяця подання заяви.

Кому потрібно подавати нову заяву?

Особисто звернутися до Пенсійного фонду та подати нову заяву і декларацію потрібно, якщо:

члени домогосподарства орендують житло та самостійно сплачують комунальні послуги;

фактично проживає менше осіб, ніж зареєстровано;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, які отримують субсидію за іншою адресою;

у опалювальний період розмір субсидії становив 0 грн.

Для інших громадян продовження субсидій на неопалювальний період здійснюється автоматично.

Субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого палива призначається на календарний рік, а виплати на оплату житлово-комунальних послуг розраховуються з місяця звернення до кінця року.

"Пенсійний фонд України через особисті кабінети на вебпорталі електронних послуг Фонду надсилає кожному субсидіанту повідомлення про рішення щодо перепризначення субсидії на неопалювальний період, її розмір, або ж причину відмови. Такі повідомлення надходять в особисті кабінети субсидіантів кожного разу при перепризначенні субсидії (на опалювальний та неопалювальний періоди)", ‒ зазначили у ПФУ.

Як повідомлялося, минулого року на соціальні виплати та пенсійні зобов’язання, які фінансує Міністерство соціальної політики, з державного бюджету України було спрямовано 406,4 млрд грн.

Також повідомлялося, що з 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата в Україні зросла з 8000 грн до 8647 грн на місяць. У погодинному вимірі мінімальний рівень оплати праці підвищився до 52 грн за годину.