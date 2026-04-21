Попит на державні облігації в гривні різко впав
Попит на облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у гривні продовжує падати.
Про це свідчать результати первинних аукціонів з продажу ОВДП, які відбулися 21 квітня.
Зокрема, від розміщення облігацій строком обігу 15 місяців вдалося залучити 228,1 млн грн. При цьому було задоволено усі заявки покупців, а ставка за цими облігаціями залишилася на рівні 15,15% річних.
Крім того Мінфін розмістив облігації в гривні строком обігу 2 роки, але лише на 22,7 млн грн. Середньозважений рівень дохідності за ними становив 15,86% річних, було задоволено 4 з 5 заявок.
Мінфін також розмістив облігації в євро строком обігу 1,2 року на 102 млн євро під 3,22% річних. Завдяки цьому до держбюджету вдалося залучити загалом понад 5,5 млрд грн в еквіваленті.
Як повідомлялося, з кінця січня Міністерство фінансів суттєво обмежило пропозицію ОВДП, що допомогло знизити ставки розміщення облігацій, які до того були майже незмінними з квітня 2025 року.
Зокрема, за річними ОВДП ставки знизились із 16,35% до 15,15%, за 2-річними – з 17,5% до 15,87%, а за 3-річними – з 17,8% до 16,15% річних. Водночас Нацбанк опустив облікову ставку в кінці січня лише з 15,5% до 15% та залишив її на цьому рівні у березні.
При цьому попит на гривневі ОВДП на первинних аукціонах Мінфіну суттєво зменшився, 14 квітня він становив лише 0,86 млрд грн.
Водночас у Національному банку України (НБУ) вважають привабливими ставки за облігаціями внутрішньої державної позики, попри падіння попиту на них, заявив заступник голови НБУ Володимир Лепушинський.
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