ТОП-10 найбільших роботодавців України: які компанії збільшують і скорочують персонал. ІНФОГРАФІКА

Найбільшим роботодавцем в Україні залишається "Укрзалізниця", проте її штат поступово зменшується. Водночас зростає кількість працівників у великих приватних компаніях.

Про це свідчить рейтинг найбільших роботодавців 2026 року, сформований аналітиками платформи "Опендатабот" на основі фінансової звітності підприємств.

Зокрема, "Укрзалізниця" залишається найбільшим роботодавцем в країні вже понад 5 років, але у минулому році штат компанії скоротився на 5% – до 169 952 співробітників. Загалом від початку повномасштабної війни кількість співробітників компанії зменшилася на 27% або 62,8 тисячі людей.

Друге місце посідає мережа АТБ, яка має 46 649 співробітників. За рік їх кількість зросла на 1%, або на 565 людей. Втім, це все ще на 23% (на 14 133 працівників) менше, ніж було до повномасштабної війни.

Третє місце – у "Газорозподільних мереж України", де працює 39 444 людини. За рік штат збільшився на 5%, або на 1 770 співробітників, і це найбільше зростання серед усіх у десятці.

Водночас мережа "Сільпо" збільшила кількість працівників на 3% (на 1 001 людину) – до 32 367 працівників. Це дозволило їй піднятися на четверту сходинку. Однак, у порівнянні з 2021 роком компанія втратила 9 808 співробітників (-23%).

Натомість "Укрпошта" опустилася на п’яте місце, її штат за рік не змінився (31 739 працівників), але порівняно з 2021 роком він зменшився майже удвічі (на 49%, або на 30 634 людей).

"Нова пошта" займає у рейтингу шосту позицію з 27 572 співробітниками. За рік штат компанії не зазнав особливих змін (+0,2%), водночас з 2021 року він зменшився на 2 218 працівників (-7%).

Найбільші у відсотках зміни штату торік сталися в "Енергоатомі": кількість працівників зменшилася на 6% – до 25 740 співробітників. Загалом з 2021 року компанія втратила 8 087 працівників (-24%).

На восьмому місці – "Ліси України" з 22 252 працівниками. Наразі компанія має статус "в стані припинення" через процес реорганізації. Водночас, відповідно до звітності, на цьому підприємстві зафіксовано найбільший відсоток скорочення штату серед усієї десятки торік: -6% (-1 465 людей).

На дев’ятому місці залишається "Укрнафта", яка має 19 583 співробітники. За рік їх кількість зросла на 657 людей (+4%). Проте з 2021 року штат "Укрнафти" зменшився на 1 213 працівників (на 6%).

Замикає десятку державне "Укргазвидобування" з 17 794 працівниками. Штат компанії збільшився за рік на 3% або на 477 людей. Це єдина компанія у топ-10, яка від початку повномасштабної війни збільшила свій штат: +979 працівників (+6%).

Нагадаємо, Державна служба зайнятості за перші три місяці цього року отримала від 27 тис. роботодавців близько 148 тис. вакансій. Із них було укомплектовано 61 тис. робочих місць, а найбільше працевлаштувань зафіксовано у Дніпропетровській та Львівській областях.

Наприкінці березня стало відомо, що Кабінет Міністрів України працює над цифровізацією ринку праці та планує запустити цифрову екосистему "Обрій" навесні 2026 року.