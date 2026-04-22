Клімат змінює аграрну карту України: нові лідери виробництва. ІНФОГРАФІКА

Південні регіони дедалі частіше стикаються з дефіцитом вологи та хвилями екстремальних температур. Центральна частина країни поступово переходить у зону нестабільного зволоження. Натомість північ і захід отримують довший вегетаційний період і більш стабільні агрокліматичні умови.

У результаті відбувається перебудова аграрного сектору України за новою кліматичною логікою, повідомляє Latifundist.com.

Південь

Регіон поступово втрачає статус універсального виробничого ядра. Райони цього макрозонування вже не можуть виконувати роль основного овочево-зернового центру. Дефіцит вологи, температурні екстремуми та руйнування зрошувальної інфраструктури роблять виробництво нестабільним. Очевидно, що Південь переходить від моделі масового виробництва до більш диференційованої, ризик-орієнтованої системи.

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Ймовірні напрями розвитку включатимуть перехід на посухостійкі зернові та олійні культури, вирощування культур із коротким вегетаційним циклом, розвиток зрошуваних овочевих кластерів на локальному рівні та скорочення частки вологозалежних культур.

Центр

Залишається ключовим аграрним регіоном, але входить у фазу зростання кліматичної нестабільності. Тут формується баланс між природними умовами та технологічною адаптацією. Потрібен перегляд структури посівів і пошук нової рівноваги між традиційними культурами та тими, що поступово переміщуються з Півдня.

Пріоритетом стає перерозподіл посівних площ між кукурудзою, пшеницею, соняшником та іншими технічними культурами з урахуванням зниження опадів. Збільшується частка баштанних та овочевих культур у структурі виробництва. Активніше застосовуються посухостійкі гібриди. Зростають інвестиції у технологічну адаптацію.

Північ

Є одним із головних бенефіціарів кліматичних змін. Підвищення температур і подовження вегетаційного періоду відкривають нові можливості для культур, які раніше мали обмежений потенціал у цьому регіоні. Фактично прогнозується загальне зростання виробництва.

Чернігівська та Сумська області вже забезпечують понад 21% виробництва кукурудзи. Також регіон нарощує обсяги пшениці. Розширюються площі під соєю та ріпаком. Очікується зростання виробництва у плодоовочевому сегменті.

Захід

Поступово трансформується з периферійної зони у новий аграрний центр. Регіон поєднує стабільніше зволоження, менші температурні коливання, нижчі воєнні ризики та вигідне розташування поблизу кордонів ЄС. Водночас обмеженням залишається менша забезпеченість сільськогосподарськими площами порівняно з іншими регіонами.

Попри це, саме кліматична стабільність стає ключовою перевагою. Як і на Півночі, тут зростає виробництво основних культур рослинництва. Західні області входять до числа лідерів з виробництва ячменю, сої, ріпаку та цукрових буряків.

Поступово збільшується частка кукурудзи. Регіон надалі акумулюватиме виробництво зернових, технічних та овочевих культур, при цьому зберігаючи більш диверсифіковану структуру посівів порівняно з традиційними аграрними центрами.

Нагадаємо, сукупний дохід підприємств аграрного сектору України минулого року становив 1,28 трлн грн, що на 6,7% більше, ніж у 2024 році, коли показник дорівнював 1,2 трлн грн.Чистий прибуток агросектору також зріс майже на 15% ‒ з 177 млрд грн у 2024 році до 203 млрд грн у 2025 році.