МВС пропонує оновити правила іспитів для водіїв: що планують змінити?

Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило проєкт наказу, який має спростити процедуру отримання водійських посвідчень для іноземців та водночас посилити контроль за ідентифікацією кандидатів у водії.

Про це повідомляє "УНІАН" з посиланням на проєкт наказу.

Згідно з пояснювальною запискою, документ розроблено для вдосконалення порядку складання теоретичного іспиту, зокрема шляхом запровадження можливості його проходження англійською мовою, врегулювання перекладу тестових питань та підвищення доступності й якості послуги.

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Також пропонується обов’язкове фотографування кожного кандидата перед теоретичним і практичним іспитами. Якщо в Єдиному державному реєстрі МВС відсутнє цифрове зображення особи, фото робитиметься безпосередньо на місці та одразу вноситиметься до бази даних.

Також зазначається, що сьогодні теоретичний іспит на знання правил дорожнього руху в сервісних центрах МВС складається виключно державною мовою. Водночас новий проєкт передбачає офіційне право складати іспит англійською мовою за вибором іноземців та осіб без громадянства.

Наразі проєкт наказу винесено на громадське обговорення, після чого він має пройти погодження у відповідних міністерствах.

Нагадаємо, що під час воєнного стану громадяни України можуть оформити, обміняти або відновити посвідчення водія. Частину послуг сервісних центрів Міністерство внутрішніх справ України доступно отримати як особисто, так і онлайн.

Для первинного отримання водійського посвідчення необхідно пройти відповідну підготовку та скласти іспити в сервісному центрі МВС.

Як повідомлялося, Україна взяла на себе зобов’язання перед Європейським Союзом запровадити обов’язковий технічний контроль для всіх транспортних засобів, включно з легковими авто. Відповідні зміни до законодавства мають бути ухвалені до кінця 2027 року.