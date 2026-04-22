"Нафтогаз" у першому кварталі сплатив податків майже на 22 мільярди

У січні-березні 2026 року Група "Нафтогаз" перерахувала 21 млрд 739 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів.

Із них 19,7 млрд грн надійшли до державного бюджету, а понад 2 млрд грн ‒ до місцевих, повідомляє пресслужба компанії.

"Це наш внесок у стійкість країни, передусім у фінансування потреб оборони. Попри масштабні руйнування та постійні російські атаки на нафтогазову та енергетичну інфраструктуру, "Нафтогаз" залишається надійним платником податків до державного бюджету", ‒ зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Нагадаємо, компанії, що входять до групи "Нафтогаз", уклали контракт на постачання газу для потреб населення на суму 8,22 млрд грн.

Зокрема, ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз трейдинг" 7 квітня придбала у НАК "Нафтогаз України" газ для побутових споживачів за розрахунковою ціною 6,86 грн за кубометр (з ПДВ).

Як повідомлялося, Export–Import Bank of the United States профінансує закупівлю нового американського обладнання для української компанії "Нафтогаз" на суму $300 мільйонів.