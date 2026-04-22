Гуманітарне розмінування: понад 40 тисяч кв. км українських земель повернуто до використання

З початку повномасштабного вторгнення внаслідок гуманітарного розмінування до використання вже повернуто понад 40,7 тис. кв. км територій України.

Такі дані представили фахівці Міністерства оборони України під час Ukraine Mine Action Partner Coordination Workshop 2026, що нещодавно відбувся у Женеві.

Попри регулярні обстріли та ризик повторного забруднення територій, пріоритетом залишається відповідальне управління загрозами заради безпеки людей. На цьому наголосив полковник Руслан Берегуля, начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, керівник секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності.

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"Сьогодні Україна фактично створює нові світові стандарти, адже розмінування у нас – це не просто "пошук мін" після війни, а щоденна адаптація до безпекових викликів, які постійно змінюються", – підкреслив Берегуля.

Масштабне очищення територій реалізує стратегію Президента України щодо формування безпечного середовища для громадян та відновлення економічного потенціалу деокупованих регіонів.

Як повідомлялося, Державний земельний банк включено до державної програми компенсації витрат на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель. Це дозволить підготувати до безпечного використання 7 тис. га державних ділянок у Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, після чого їх планують виставити на прозорі онлайн-аукціони для аграріїв.

Нагадаємо, уряд спростив процедуру розмінування сільськогосподарських земель, яке проводиться за державні кошти для агровиробників. Крім того, право на компенсацію витрат на гуманітарне розмінування отримали господарські товариства, 100% акцій яких належать державі та які користуються земельними ділянками державної власності.