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Новини Перейменування копійки на шаг
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Перейменування копійки на шаг: Голова НБУ розповів, коли з’явиться дизайн нових монет

Голова НБУ розповів, що дизайну шагів ще немає

Голова Національного банку України Андрій Пишний розраховує, що парламентарі якнайшвидше ухвалять у другому читанні та в цілому законопроєкт №14093, який передбачає відмову від колоніальної назви української розмінної монети, перейменувавши копійку на шаг.

За словами Пишного, щойно закон ухвалять, розпочнеться робота зі створення дизайну, передає Укрінформ.

Дизайн монети

"Повертаємо те, чого нас позбавили більш як 100 років тому, адже в часи Української революції 1917-1921 років у реальний грошовий обіг ввели грошові знаки із назвою "шаг", що було закріплено на законодавчому рівні", – розповів Пишний.

Він наголосив, що завдання в тому, аби, карбуючи нові монети, зберегти історичну тяглість, використавши при цьому всі сучасні можливості й технології.

Також Пишний зауважив, що певний час старі та нові розмінні монети використовуватимуть паралельно: "50 копійок" із обігу вилучатимуть не одномоментно, а поступово.

Ухвалення закону

"Нам вдалося переконати профільний комітет (Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, – ред.) і затвердити законопроєкт для розгляду в другому читанні. Ми в очікуванні: ось-ось він потрапить до сесійної зали. Переконаний, у другому читанні законопроєкт так само підтримає переважна більшість народних обранців", – сказав Пишний.

При цьому жодних конкретних дат він не назвав.

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Як повідомлялося, Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт №14093 про перейменування обігової монети з "копійки" на "шаг" 18 грудня.

У лютому 2026 року повідомлялося, що голова Національного банку України Андрій Пишний підтримує ідею заміни копійки на шаг. За його словами, нині триває війна не лише за територію та ресурси, а й війна сенсів.

Автор: 

гроші (605) монети (223) НБУ (10197) Пишний Андрій (171)
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Топ коментарі
+16
Та взагалі треба копійки прибрати. Зараз 1 гривня як копійка, коли вводили грошову одиницю. Немає куди державні кошти витрачати особливо під час війни?
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22.04.2026 19:30 Відповісти
+11
Та вже в шекель переіменуйте, та і годі.
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22.04.2026 20:28 Відповісти
+9
Він прямо одержимий своїми шагами...
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22.04.2026 19:28 Відповісти

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