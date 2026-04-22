"Метінвест" Ахметова увійшов до ТОП-3 найбільших інвесторів в Україну за час війни

Група "Метінвест" увійшла до трійки найбільших приватних інвесторів України за час повномасштабної війни за версією NV.

Як повідомили в "Метінвесті", за чотири роки компанія інвестувала 37,8 млрд грн у підтримку та розвиток своїх підприємств.

Загалом, за оцінкою NV, 50 найбільших інвесторів вклали в економіку 454,7 млрд грн, і йдеться саме про капітальні інвестиції – кошти, які пішли на відновлення виробництва, ремонт інфраструктури та запуск нових потужностей.

Цілі компанії

За словами генерального директора "Метінвесту" Юрія Риженкова, в центрі інвестиційної політики під час війни залишається збереження бізнесу в Україні.

"Ми інвестуємо насамперед в українські активи. Це ремонт і модернізація, щоб підприємства працювали стабільно й залишалися конкурентними. Основний фокус під час війни – це збереження підприємств і колективів. Але найважливіші інвестиції попереду: після перемоги це буде масштабна модернізація й зелена трансформація підприємств. А також участь у відбудові України", – наголосив Риженков.

Паралельно, за його словами, компанія формує довгострокову стратегію, пов'язану із "зеленим" переходом і виходом на європейський ринок. Зокрема, йдеться про модернізацію виробництва та плани будівництва заводу в Італії, який використовуватиме українську сировину.

Риженков також нагадав, що до повомасштабної війни ключові інвестиції спрямовувалися в Маріуполь, однак після початку вторгнення компанія змінила пріоритети: запустила військове виробництво та спрямувала понад 10 млрд грн на підтримку країни, з яких 7,3 млрд грн – на потреби армії.

Інші інвестори

Серед інших великих інвесторів – компанії групи SCM, включно з ДТЕК.

Загальний обсяг інвестицій групи від початку війни перевищив 150 млрд грн.

Обсяг допомоги

Загальна допомога "Метінвесту" Україні від початку повномасштабного вторгнення становить 9,3 млрд грн, із них 4,9 млрд грн – це допомога армії в межах ініціативи "Сталевий фронт".

Компанія розробила спеціальні захисні панцирі для танків Abrams, Bradley, Т-64 і системи Patriot, а також забезпечує бійців протимінними тралами власного виробництва.

Окрім того, фахівці "Метінвесту" будують підземні шпиталі класу NATO Role 2, а також забезпечують бійців амуніцією, транспортом та засобами розвідки.

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Раніше стало відомо, що компанія Metinvest Digital, партнер із цифрової трансформації групи "Метінвест", увійшла до п'ятірки найбільших дочірніх IT-компаній українського бізнесу.

Також повідомлялося, що компанія "Метінвест" Ріната Ахметова впроваджує інструменти штучного інтелекту для автоматизації процесів та контролю якості продукції на виробництві.