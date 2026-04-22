Польський експорт в Україну з початку повномасштабної війни зріс на 75%

Польський експорт в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році зріс на 75% – із приблизно 2% до 3,5% від загальної частки експорту Польщі.

Як свідчать результати нового дослідження Польського економічного інституту (PIE), після 2022 року в торгівлі Польщі з 12 країнами Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії відбулося "суттєве географічне переорієнтування", передає Укрінформ.

Зокрема, якщо в 2021 році Росія забезпечувала майже 3% польського експорту, то у 2024 році її частка впала до 0,5%. Водночас Україна стала найважливішим торговельним партнером Польщі на Сході.

Польські інвестиції

Польські прямі інвестиції в регіоні становлять близько $1 млрд і зосереджені переважно в Україні та РФ, що робить їх вразливими до політичних ризиків.

Водночас зафіксовано зростання припливу іноземних інвестицій зі Сходу до самої Польщі.

Аналітики пов'язують це зі спробами обійти санкції, де домінуючу роль відіграє білоруський, а також російський і казахстанський капітал.

Польська торгівля

Окрім того, експерти вказують на потенціал зростання торгівлі з країнами, які прагнуть інтеграції з Європейського Союзу, зокрема Молдовою, а також із державами з високими темпами економічного розвитку, такими як Казахстан і Узбекистан.

Попри зміни в структурі торгівлі, загальна частка 12 пострадянських країн у польському експорті залишилася відносно стабільною. Це пояснюється одночасним зменшенням залежності від російського ринку, стрімким зростанням експорту до України після початку повномасштабної війни, а також підтриманням економічних зв'язків із менш ризикованими ринками, зокрема Казахстаном.

Загалом частка експорту Польщі до цього регіону знизилася з приблизно 6% у 2021 році до близько 5% у першій половині 2025 року.

При цьому зміни відбулися в імпорті: частка регіону в закупівлях Польщі скоротилася з 8% у 2021 році до 2% у 2024 році. Головною причиною стало припинення імпорту російських енергоресурсів.

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Польський бізнес

Як повідомлялося, 2025 року в Польщі іноземні громадяни започаткували 10,5 тис. нових підприємств, що стало третім за величиною результатом за всю історію спостережень. Найактивнішими у створенні бізнесу виявилися громадяни України, Білорусі, Китаю та Німеччини.

Також повідомлялося, що 1197 компаній з польськими власниками, які подали фінансову звітність за 2025 рік, зареєстровано в Україні. Водночас кожна восьма польська компанія отримала дохід понад 100 млн грн – 146 компаній. Їхній дохід склав 123,01 млрд грн торік.