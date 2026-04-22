В Україні стало менше готівки в обігу, – голова НБУ

На сьогодні в Україні в обігу перебувають понад 923 млрд грн, або на 3 млрд грн менше, ніж станом на початок року.

Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний під час панельної дискусії "Грошовий обіг. Власна валюта", передає Укрінформ.

За словами Пишного, зараз в обігу є 2,6 млрд гривневих банкнот різного номіналу – загалом на 913,5 млрд грн, та 15,2 млрд монет – на 9,6 млрд грн.

"Загалом у готівковому обігу зараз понад 923 млрд грн. Найбільше банкнот – номіналом 500 грн, найменше – 50 грн. Із початку року кількість готівки дещо зменшилася – на 3 млрд грн, – але це типова сезонна зміна", – зазначив Пишний.

Безготівкові операції

Також він звернув увагу на збільшення обсягів безготівкових операцій. Минулого року, за даними НБУ, в Україні було здійснено 8,3 млрд безготівкових операцій із використанням платіжних карток – загалом на 4 трлн грн.

"Це більше, ніж на 11% за кількістю та на 10% – за сумою, перевищує показники 2024 року. Частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток торік становила 65,4% від загальних обсягів операцій із платіжними видатками. Тоді як у 2021 році – лише 60%", – сказав Пишний.

Готівка в Україні

Пишний також розповів, що загалом за 32 роки роботи Банкнотно-монетного двору Національного банку в Україні надрукували майже 30 млрд банкнот, відкарбували 13 млрд розмінних та обігових і понад 20 млн пам'ятних та інвестиційних монет.

Також було виготовлено понад 10 млн штук державних нагород різних найменувань.

При цьому Банкнотно-монетний двір виконує і замовлення від інших країн, оскільки загалом лише 60 держав у світі мають повний цикл виготовлення грошей, починаючи від виробництва спеціального паперу й закінчуючи високотехнологічним друком банкнот із максимальним ступенем захисту.

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Як повідомлялося, кількість операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, за 2025 рік становила 9,51 млрд, а їхня загальна сума – 7,16 трлн грн.