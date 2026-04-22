Кабмін схвалив Програму розвитку виробництва біогазу до 2035 року. Що вона передбачає?

Кабінет Міністрів схвалив Програму розвитку виробництва біометану на період до 2035 року, а також план заходів з її реалізації.

Про це перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

За його словами, реалізація програми дозволить Україні стати великим виробником біогазів та експортувати їх до ЄС.

Шмигаль уточнив, що затверджена урядом програма передбачає:

будівництво нових біометанових заводів;

модернізацію наявних біогазових установок;

формування інвестиційних стимулів для бізнесу;

дерегуляцію щодо підключення виробників біоментану до газотранспортної та газорозподільчих мереж.

"Наша амбітна мета – до 2030 року досягти обсягів виробництва біометану в 1 млрд кубометрів на рік та наростити його до 2,1 млрд кубометрів в наступні п’ять років", – повідомив перший віцепрем'єр.

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Він уточнив, що на першому етапі реалізації програми планується запустити вісім біометанових заводів та створити основу для повноцінного функціонування сфери біометану.

"Вже цього року плануємо отримати доступ до бази даних ЄС щодо відновлювальних видів палива, ініціювати укладення договору з Євросоюзом про взаємне визнання гарантій походження для біометану, затвердити правила визначення якості природного газу", – додав Шмигаль.

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Як повідомлялося, у лютому Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження офіційно запустило Реєстр біометану – державну систему обліку, верифікації та підтвердження походження відновлюваного газу. Це відкриває можливості для його експорту.

У 2025 році Україна вперше розпочала експорт біометану до Євросоюзу, а загальний обсяг поставок газоподібного біометану перевищив приблизно 11,2 млн кубометрів.

Наразі в Україні працює 7 біометанових заводів загальною потужністю понад 110 млн кубометрів біометану на рік.

На середину 2025 року діяли чотири підключені до газової інфраструктури об'єкти із сумарною потужністю близько 41 млн кубометрів на рік, і цей показник поступово зростав.