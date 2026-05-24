Виробництво сталі в Україні за місяць обвалилося на 26%. Порівняно з минулим роком – упало на 25%

Металургійні підприємства України в квітні поточного року зменшили виробництво сталі на 25,3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 517 тис. тонн із 692 тис. тонн, та на 26,3% відносно березня, коли було вироблено 702 тис. тонн.

У рейтингу світових виробників сталі складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel), Україна посіла 25 місце серед 69 країн, передає Інтерфакс-Україна.

За даними Worldsteel, у квітні 2026 року зафіксовано збільшення виплавки сталі до квітня минулого року в половині країн першої десятки, окрім Китаю та Росії.

Хто в лідерах

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками квітня виглядає так:

Китай – 83,63 млн тонн (-2,8% до квітня 2025 року),

Індія – 13,83 млн тонн (+3,9%),

США – 7,16 млн тонн (+9,4%),

Японія – 6,62 млн тонн (+0,3%),

Південна Корея – 5,25 млн тонн (+4,8%),

Росія – 5,02 млн тонн (-12,4%),

Туреччина – 3,29 млн тонн (+9,4%),

Німеччина – 3,23 млн тонн (+9,5%),

Бразилія – 2,72 млн тонн (+2,8%),

В'єтнам – 2,13 млн тонн (+4%).

Загалом у квітні поточного року виплавка сталі зменшилася на 1,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 153,45 млн тонн.

Найбільший від’ємний відсоток серед країн – у Ірану, який у квітня знизив виробництво на 45,7%, до 1,8 млн тонн.

Результат за чотири місяці

Металургійні підприємства України за січень-квітень 2026 року зменшили виробництво сталі на 7,4% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 2,25 млн тонн з 2,43 млн тонн.

У рейтингу сиробників сталі Україна посіла 24 місце.

Загалом у світі у січні-квітні-2026 року виплавка сталі зменшилася на 2% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 613,32 млн тонн.

Результат за 2025 рік

Україна за весь 2025 рік виробила 7,41 млн тонн сталі, що на 2,2% менше обсягів 2024 року (7,58 млн тонн).

За підсумками року в рейтингу Україна посіла 21 місце.

Загалом у 2025 році 70 країн виробили 1,8 млрд тонн сталі, що на 2% менше, ніж за 2024 рік.

Як повідомлялося, українські металургійні підприємства за 2021-2025 роки сплатили до бюджетів усіх рівнів 193 млрд грн, або $5,9 млрд податків і зборів. За підсумками 2025 року надходження від чотирьох найбільших компаній галузі зросли на 2,1% і становили 33,1 млрд грн.

У минулому році металургійна галузь принесла Україні 15,2% експортних доходів ($6,4 млрд). Ключовими експортними товарами залишалися залізна руда ($2,8 млрд) і сталь ($2,4 млрд).

Квоти ЄС на імпорт сталі

У травні 2026 року українські виробники та посадовці заявили, що плани Європейського Союзу скоротити квоти на імпорт сталі на 47% можуть завдати серйозного удару по економіці України та позбавити країну критично важливих експортних доходів під час війни з Росією.