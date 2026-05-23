"Це дуже високий показник": Заброньованих – 12% від усіх працюючих, а до бюджету дають 60%, ‒ Соболев

Критично важливі підприємства формують понад половину надходжень до державного бюджету, хоча заброньовані працівники становлять близько 12% від загальної кількості зайнятих в Україні.

Про це заявив міністр економіки Олексій Соболев під час зустрічі з представниками медіа, повідомляє "LIGA.net".

За словами Соболева, компанії зі статусом критичних, у яких заброньовано понад 1,3 млн працівників, забезпечують приблизно 60% усіх бюджетних доходів. Він наголосив, що при загальній кількості 10,5 млн працюючих цей показник є доволі високим.

"Враховуючи, що у нас 10,5 млн працюючих, це дуже високий показник", ‒ зазначив посадовець.

Ці заяви пролунали під час презентації змін до механізму бронювання. Заступник міністра економіки Віталій Кіндратів пояснив, що мета оновлень не полягає у зменшенні частки заброньованих працівників.

За його словами, йдеться про усунення наявних "вразливостей системи", які дозволяють обходити чинні правила та фактично уникати мобілізації. Кіндратів також підкреслив, що міністерство змушене балансувати між потребами економіки та запитами сектору безпеки й оборони.

Нагадаємо, 22 травня Кабінет Міністрів оновив порядок бронювання працівників критично важливих підприємств, прив’язавши право на відстрочку до рівня зарплати. Відтепер для підтвердження статусу критичної інфраструктури середня зарплата на підприємстві має становити щонайменше 25 941 грн, що відповідає трьом мінімальним зарплатам.

Для компаній, які працюють у прифронтових регіонах, вимогу знижено до 2,5 мінімальних зарплат. Крім того, уряд встановив обмеження щодо бронювання за сумісництвом: працівники, які працюють у кількох місцях або вже мають оформлену відстрочку, можуть бути заброньовані лише за одним місцем роботи.