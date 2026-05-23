Кабмін змінив правила бронювання: відстрочку прив’язали до зарплати від 25 941 грн

Для критичних підприємств запровадили нові умови бронювання працівників

Кабінет Міністрів змінив правила бронювання працівників критично важливих підприємств та прив’язав можливість отримання відстрочки до рівня зарплати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналістам міністр економіки Олексій Соболєв.

Які зміни запровадив уряд

За новими правилами, для підтвердження статусу критичної інфраструктури середня зарплата працівників підприємства має становити не менше 25 941 гривні – це три мінімальні зарплати.

Для підприємств із прифронтових територій вимогу пом’якшили до 2,5 мінімальних зарплат.

Також уряд визначив, що працівники-сумісники або ті, хто вже має відстрочку, можуть бути заброньовані лише за одним місцем роботи.

Що пояснили у Мінекономіки

У міністерстві заявили, що такі зміни мають запобігти штучному збільшенню кількості заброньованих працівників.

Там зазначили, що квота бронювання тепер буде більше прив’язана до реальної потреби підприємств у ключових фахівцях.

Що буде зі статусом критичних підприємств

Міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають протягом місяця повторно погодити критерії критичності з Міноборони та Мінекономіки.

Після набуття змін чинності статус підприємств переглядатимуть протягом трьох місяців.

На цей період чинний статус критичних підприємств та бронювання працівників зберігатимуться.

Значить будуть частину грошей переводити в готівку через банкомат, та повертати хУзяїну підприємства.
23.05.2026 11:06
в "зелений бюджет" жадібних до грошей грабіжників України
23.05.2026 11:09
Саме вчасно почали завозити індусів. Їм можна і платити менше, і не бронювати - бо не підлягають бусифікації. А українських чоловіків під каби.
23.05.2026 11:12
Зараз потечуть гроші в бюджет
23.05.2026 10:57
23.05.2026 11:09
Якось так все влаштовано що сонце сходить і на злих і на добрих
23.05.2026 13:12
і чомусь забули про псевдонауковців різних НАНів включно з НАНУ.
23.05.2026 11:00
Розчавимо москалів інтелектом?
23.05.2026 11:06
то не інтелект, а пристосуванці, яких більше 70%.
23.05.2026 11:11
а Ви про цих "маленьких гвинтиків" - науКІВців

Ці розчавлять москалів своєю хитрожопістю --- страшна смерть
23.05.2026 11:22
ця хитрожопість ще не все тут розчавила хоч працюють не покладаючи рук останні 30 років.
23.05.2026 11:27
Вони не по бронюванню ідуть а по відсрочкам, у всіх кандидатські захищені.
23.05.2026 12:01
Науковці зазвичай захистили дисертації і отримують відстрочки як викладачі вузів, бо це легше і є виїзд за кордон!
23.05.2026 11:16
Зараз працівникам зарплату піднімуть.
23.05.2026 11:02
23.05.2026 11:06
Буде чим шантажувати працівників, зараз вони почнуть гроші до фірми нести
23.05.2026 11:18
зi сплатою частини податку!
23.05.2026 11:22
Ну на підприємстві ж знають, скільки працівник повинен повернути...
23.05.2026 12:23
Але податки будуть сплачені з всієї суми.
23.05.2026 12:50
так тримай кишеню ! лояльним працівникам залишать бронь інших в тцк , знаю з власного досвіду .
23.05.2026 11:08
Хто сказав?

Запрлата не зміниться...

А хочеш бути заброньованим як працівник критичної інфраструктури - заплати податки сам за себе за мінімум 3 мінімалки.
23.05.2026 11:10
Вже потроху і раніше заброньований 'ресурс' пускають в діло)))
23.05.2026 11:03
Це справедливе бронювання по зеленському.
Ну, освітянам нема чого турбуватись з їх зп мінімум в 160 000 гр.
23.05.2026 11:07
чого їм турбуватися?
все одно дистанційно свої лекції бурмотять...
яка їм різниця звідки бурмотіти: чи то з укриття, чи то з окопу

заразом і профорієнтацію на нулі проведуть...
може яких абітурієнтів наколядують...

тільки не пускайте освітян до москалів, бо то не гуманно
23.05.2026 11:18
Дистанційне навчання, то ***** в не навчання.
23.05.2026 11:23
Це Ви зараз пропонуєте разом з освітянами в піхоту і студентів відправити?
Нехай навчають і навчаються очно
23.05.2026 11:54
Я пропоную якраз не чіпати студентів і викладачів.
23.05.2026 12:09
23.05.2026 11:12
У 2025 році кількість виданих в Україні дозволів іноземцям на працевлаштування склала менше половини від кількості 2021 року.
23.05.2026 11:30
Кабмін запланував був збільшити квоту до 2 млн працівників іноземців і що це політика уряду, так виправдовувались роботодавці що починали завозити іднусів.
23.05.2026 11:49
Откупные за крепостных,классика средневековья,снимайте бронь с держслужбувцев,сотни тысяч бездельников сидят в офисах под кондиционерами и прожигают зря бюджет.
23.05.2026 11:17
От я не впевнений, що у всіх енергетиків чи комунальників зарплата зараз дотягує до 26 000... Сантехніки та електрики в ЖЕКах, двірники і тд точно отримують менше!
23.05.2026 11:17
Так вони і повинні захищати Україну, своїх рідних та близьких людей, а ще і ту зграю, яка приймає таки закони, та слідкує за їх виконанням
23.05.2026 11:25
а кому вони потрібні??у панів особісті заброньовані спеціалісти.....зима буде веселою
23.05.2026 11:25
То доведеться платити більше,бо інакше все ляже,і тоді точно кінець
23.05.2026 13:14
Це скоріше нагадує те, що Україну повинні захищати тільки прости люди, а держслужбовців турбувати не можна у них і без інвалідності зарплата дозволяє бронювання.
23.05.2026 11:22
Просто шикарно. До прикладу - залізниця, яка є вкрай важливою як для економіки, обороноздатності, так і в соціальній сфері. Черговий по станції, який відповідає за пропуск, рух поїздів, складання маршруту маневрових переміщень зі ставкою 9500 грн плюс надбавки, в середньому вийде 12 тис грн. Менеджер в будь-якому департаменті, який в одне місце не дує, ні за що не відповідає, дає вказівки і щось там контролює має ставку 30 тис грн. То хто важливіших для функціонування залізниці?
23.05.2026 11:24
таке розказуете про країну мрій зеленського та ганьбите держпідприємство Укрзалізниця....та нормальні там зарплати...ось наприклад:

. Згідно з офіційними та депутатськими запитами, розмір посадового окладу голови правління (генерального директора) «Укрзалізниці» становить від 469 000 до 800 000 гривень на місяць без урахування можливих премій та надбавок
23.05.2026 12:26
як зменшиться кiлькiсть заброньованих, якщо дiючi виконають умови?!
23.05.2026 11:25
Після зміни критеріїв критичності як мінімум половина організацій і підприємств втратять цей статус до 1 жовтня. В цьому і є суть данних змін.
23.05.2026 11:33
дякую за пояснення. Тодi iнше питання: а як це вплине на реальну мобiлiзацiю?
23.05.2026 11:49
Всі заброньовані на обліку так і навіть влк пройдена, так що після втрати критичності відбувається автоматичне розбронювання з наступним призовом
23.05.2026 13:08
В Киеве курьер в два раза больше получает, а какой-то коммунальщик в провинции на минималке сидит. В общем война уже практически официально переходит в статус войны бедных.
23.05.2026 11:33
Це вже не такі великі гроші на даний час, повинно бути мінімум 50 тисяч як на мене!
23.05.2026 13:18
.....Також уряд визначив, що працівники-сумісники або ті, хто вже має відстрочку, можуть бути заброньовані лише за одним місцем роботи. Джерело: https://censor.net/ua/n4004690...

Автор, що ти за бред написав?
23.05.2026 13:26
Тобто зарплати апарату зростуть. А решта виживайте...
23.05.2026 13:31
 
 