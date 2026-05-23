Кабмін змінив правила бронювання: відстрочку прив’язали до зарплати від 25 941 грн
Кабінет Міністрів змінив правила бронювання працівників критично важливих підприємств та прив’язав можливість отримання відстрочки до рівня зарплати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналістам міністр економіки Олексій Соболєв.
Які зміни запровадив уряд
За новими правилами, для підтвердження статусу критичної інфраструктури середня зарплата працівників підприємства має становити не менше 25 941 гривні – це три мінімальні зарплати.
Для підприємств із прифронтових територій вимогу пом’якшили до 2,5 мінімальних зарплат.
Також уряд визначив, що працівники-сумісники або ті, хто вже має відстрочку, можуть бути заброньовані лише за одним місцем роботи.
Що пояснили у Мінекономіки
У міністерстві заявили, що такі зміни мають запобігти штучному збільшенню кількості заброньованих працівників.
Там зазначили, що квота бронювання тепер буде більше прив’язана до реальної потреби підприємств у ключових фахівцях.
Що буде зі статусом критичних підприємств
Міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають протягом місяця повторно погодити критерії критичності з Міноборони та Мінекономіки.
Після набуття змін чинності статус підприємств переглядатимуть протягом трьох місяців.
На цей період чинний статус критичних підприємств та бронювання працівників зберігатимуться.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ці розчавлять москалів своєю хитрожопістю --- страшна смерть
Запрлата не зміниться...
А хочеш бути заброньованим як працівник критичної інфраструктури - заплати податки сам за себе за мінімум 3 мінімалки.
Ну, освітянам нема чого турбуватись з їх зп мінімум в 160 000 гр.
все одно дистанційно свої лекції бурмотять...
яка їм різниця звідки бурмотіти: чи то з укриття, чи то з окопу
заразом і профорієнтацію на нулі проведуть...
може яких абітурієнтів наколядують...
тільки не пускайте освітян до москалів, бо то не гуманно
Нехай навчають і навчаються очно
. Згідно з офіційними та депутатськими запитами, розмір посадового окладу голови правління (генерального директора) «Укрзалізниці» становить від 469 000 до 800 000 гривень на місяць без урахування можливих премій та надбавок
Автор, що ти за бред написав?