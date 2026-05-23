Кабмін змінив правила бронювання: відстрочку прив’язали до зарплати від 25 941 грн

Кабінет Міністрів змінив правила бронювання працівників критично важливих підприємств та прив’язав можливість отримання відстрочки до рівня зарплати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналістам міністр економіки Олексій Соболєв.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Які зміни запровадив уряд

За новими правилами, для підтвердження статусу критичної інфраструктури середня зарплата працівників підприємства має становити не менше 25 941 гривні – це три мінімальні зарплати.

Для підприємств із прифронтових територій вимогу пом’якшили до 2,5 мінімальних зарплат.

Також уряд визначив, що працівники-сумісники або ті, хто вже має відстрочку, можуть бути заброньовані лише за одним місцем роботи.

Читайте: Уряд змінив критерії бронювання військовозобов’язаних для критичних підприємств, - Мінекономіки

Що пояснили у Мінекономіки

У міністерстві заявили, що такі зміни мають запобігти штучному збільшенню кількості заброньованих працівників.

Там зазначили, що квота бронювання тепер буде більше прив’язана до реальної потреби підприємств у ключових фахівцях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок, - Свириденко

Що буде зі статусом критичних підприємств

Міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають протягом місяця повторно погодити критерії критичності з Міноборони та Мінекономіки.

Після набуття змін чинності статус підприємств переглядатимуть протягом трьох місяців.

На цей період чинний статус критичних підприємств та бронювання працівників зберігатимуться.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада готується ухвалити закон про річну відстрочку для військових 18-24 років, - "слуга народу" Веніславський