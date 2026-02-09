Рада готується ухвалити закон про річну відстрочку для військових 18-24 років, - "слуга народу" Веніславський
Верховна Рада на цьому пленарному тижні готується ухвалити законопроєкт про 12-місячну відстрочку від повторної мобілізації для добровольців, які відслужили один рік за "Контрактом 18-24".
Про це повідомив народний депутат та член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в етері Ранок.LIVE, інформує Цензор.НЕТ.
Відстрочка для військових
"Я думаю, на цьому пленарному засіданні ми цей законопроєкт ухвалимо, і молоді люди, які відслужили рік, матимуть 12 місяців відпочинку і не будуть знову мобілізовані. Я думаю, ми це питання вирішимо найближчим часом", - сказав Веніславський.
За його словами, проєкт закону був готовий до розгляду ще в січні, однак не був ухвалений через "перекручування фактів та популістичні заяви, які лунали в парламенті".
"На цьому пленарному тижні в порядку денному цей законопроєкт стоїть, тобто я думаю, у вівторок, середу чи четвер цей законопроєкт буде ухвалений. І я переконаний, він буде негайно направлений на підпис президенту України", - додав нардеп.
Більше про "Контракт 18-24"
- Програма "Контракт 18-24" для молодих добровольців була запущена в лютому 2025 року.
Серед умов: мільйон гривень, безвідсоткова іпотека та соцпакет.
Контракт передбачає виключно бойові посади серед яких стрілець, гранатометник та розвідник. Підготовка триватиме понад 80 днів. Гроші також можуть отримати хлопці, які служать у війську й не мають 25 років.
- 27 червня повідомлялося, що уряд схвалив законопроєкт, що передбачає річну відстрочку від мобілізації для добровольців, які пройшли службу за цим контрактом.
В нас діди, які довели країну до біди, в коментах виють, що молодь не воює.
Вікова структура виборців Зеленського (II тур 2019):
18-29 років: Найвища підтримка (до 80-85% за різними оцінками).30-39 років: Висока підтримка (понад 70%).40-49 років: Висока підтримка (понад 70%).50-59 років: Висока підтримка (понад 70%).60+ років: Найнижча, але стабільна підтримка (близько 69-70%