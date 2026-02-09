Рада готується ухвалити закон про річну відстрочку для військових 18-24 років, - "слуга народу" Веніславський

Верховна Рада на цьому пленарному тижні готується ухвалити законопроєкт про 12-місячну відстрочку від повторної мобілізації для добровольців, які відслужили один рік за "Контрактом 18-24".

Про це повідомив народний депутат та член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в етері Ранок.LIVE, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відстрочка для військових

"Я думаю, на цьому пленарному засіданні ми цей законопроєкт ухвалимо, і молоді люди, які відслужили рік, матимуть 12 місяців відпочинку і не будуть знову мобілізовані. Я думаю, ми це питання вирішимо найближчим часом", - сказав Веніславський.

За його словами, проєкт закону був готовий до розгляду ще в січні, однак не був ухвалений через "перекручування фактів та популістичні заяви, які лунали в парламенті".

"На цьому пленарному тижні в порядку денному цей законопроєкт стоїть, тобто я думаю, у вівторок, середу чи четвер цей законопроєкт буде ухвалений. І я переконаний, він буде негайно направлений на підпис президенту України", - додав нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Без заяв і черг: в Україні автоматично продовжують 90% відстрочок від мобілізації

Більше про "Контракт 18-24"

Програма "Контракт 18-24" для молодих добровольців була запущена в лютому 2025 року.

Серед умов: мільйон гривень, безвідсоткова іпотека та соцпакет. Контракт передбачає виключно бойові посади серед яких стрілець, гранатометник та розвідник. Підготовка триватиме понад 80 днів. Гроші також можуть отримати хлопці, які служать у війську й не мають 25 років.

27 червня повідомлялося, що уряд схвалив законопроєкт, що передбачає річну відстрочку від мобілізації для добровольців, які пройшли службу за цим контрактом.

Читайте також: Зеленський анонсував нові контракти для ЗСУ на декілька років