3 037 22

Рада готується ухвалити закон про річну відстрочку для військових 18-24 років, - "слуга народу" Веніславський

Верховна Рада на цьому пленарному тижні готується ухвалити законопроєкт про 12-місячну відстрочку від повторної мобілізації для добровольців, які відслужили один рік за "Контрактом 18-24".

Про це повідомив народний депутат та член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в етері Ранок.LIVE, інформує Цензор.НЕТ.

Відстрочка для військових

"Я думаю, на цьому пленарному засіданні ми цей законопроєкт ухвалимо, і молоді люди, які відслужили рік, матимуть 12 місяців відпочинку і не будуть знову мобілізовані. Я думаю, ми це питання вирішимо найближчим часом", - сказав Веніславський.

За його словами, проєкт закону був готовий до розгляду ще в січні, однак не був ухвалений через "перекручування фактів та популістичні заяви, які лунали в парламенті".

"На цьому пленарному тижні в порядку денному цей законопроєкт стоїть, тобто я думаю, у вівторок, середу чи четвер цей законопроєкт буде ухвалений. І я переконаний, він буде негайно направлений на підпис президенту України", - додав нардеп.

Більше про "Контракт 18-24"

  • Програма "Контракт 18-24" для молодих добровольців була запущена в лютому 2025 року.

  • Серед умов: мільйон гривень, безвідсоткова іпотека та соцпакет.

    Контракт передбачає виключно бойові посади серед яких стрілець, гранатометник та розвідник. Підготовка триватиме понад 80 днів. Гроші також можуть отримати хлопці, які служать у війську й не мають 25 років.

  • 27 червня повідомлялося, що уряд схвалив законопроєкт, що передбачає річну відстрочку від мобілізації для добровольців, які пройшли службу за цим контрактом.

У всіх країнах під час воєн була мобілізація з 18 до 40 чи 45 років і лише в нас усе з ніг на голову зелені поставили...
09.02.2026 18:38 Відповісти
Конституція України вимагає однакового ставлення до всіх громадян України не допускаючи дискримінації за віком, за статтю, за фінансовим положенням та за іншими ознаками. Всі мають бути в однакових умовах, не може бути привілевійованого ставлення до якоїсь вікової категорії громадян. Після набуття повноліття людина, громадянин України, обох статей, несе на собі всю повноту обов'язків, визначених Конституцією України і військовий обов'язок є одним з центральних і головних обов'язків громадян України! Тому мобілізація має бути проведена в повному обсязі, з 18 років, чоловіків та жінок і без будь яких послаблень!
09.02.2026 18:38 Відповісти
Це не сегрігація, це свідоме та зловмисне продовження срива мобілізації з метою обескровлення СОУ та забезпечення слугами ***** перемоги Параши.
09.02.2026 18:44 Відповісти
що за сегрегація? закон один для всіх, хто виконує однакову роботу? чи як?
09.02.2026 18:33 Відповісти
09.02.2026 18:44 Відповісти
Так 18-24 випустили ж закордон, що Пенька меле? Який зараз їх відсоток загальний в зсу в порівнянні з 50+ річними? А вони тоді не достойні цього, реально що це за сегрегація і дебілізм?
09.02.2026 18:35 Відповісти
09.02.2026 18:38 Відповісти
Адекватні країни зовсім до війн не доводили ситуацію, але то таке, то не про нас.
В нас діди, які довели країну до біди, в коментах виють, що молодь не воює.
09.02.2026 19:24 Відповісти
Діди кажеш ?

Вікова структура виборців Зеленського (II тур 2019):

18-29 років: Найвища підтримка (до 80-85% за різними оцінками).30-39 років: Висока підтримка (понад 70%).40-49 років: Висока підтримка (понад 70%).50-59 років: Висока підтримка (понад 70%).60+ років: Найнижча, але стабільна підтримка (близько 69-70%
09.02.2026 22:39 Відповісти
І що американці після Перл-Харбору, наприклад, казали, що до того діди довели і що молодь не треба призивати, а брати 50-річних?
09.02.2026 22:51 Відповісти
Я народ у мене слуги не існує
09.02.2026 20:48 Відповісти
У мене в роті їх можливо з 25%, точно не знаю, багато повідпускали бороди і вже не ясно, менше чи більше 25. Скажу тільки, що хлопці і дівчата просто на голову вищі по підготовці від нас. Літають, споряджають чудово.
09.02.2026 19:05 Відповісти
Дівчата також бороди відростили?
09.02.2026 20:44 Відповісти
09.02.2026 18:38 Відповісти
Конституція України розтоптана і спаплюжена.
09.02.2026 19:25 Відповісти
Смешно что тебя злостные ухылянты лайкают😆
09.02.2026 21:13 Відповісти
Зелені шмарклі чекають на такий закон, бо хочуть проголосувати на майбутніх виборах
09.02.2026 19:19 Відповісти
Цинічна дискримінація стосовно військовослужбовців (рабів) віком 25+
09.02.2026 19:30 Відповісти
У мене знайомий підписав контракт з десантно штурмовими військами влітку 2021, у 18 років. Старий контракт продовжується автоматично, новий підписати не можна бо є старий, у виплаті відмовлено, бо контракт підписаний до повномасштабного. Тиждень тому разом з другом їх бусифікували, бо ходили вечером в цивільному по місту, спочатку наклепали захисникам по голові, а як дізналися що схопили діючих військовослужбовців, то відпустили
09.02.2026 20:20 Відповісти
Издержки бывает.Моего брата в отпуске недавно тоже задержали но быстро отпустили правда без доаки
09.02.2026 21:15 Відповісти
а тех кого мобилизовали 3-4 года назад пусть служат вечно, пока не "сотрутся"????????
09.02.2026 21:45 Відповісти
Гоніть цього козла",командувача" космічних військ України,з усіх ефірів. Ця гнида звинувачувала військових у неналежному зберігання мін на фронті,коли міни штатно не працювали та пропонував створити космічні війська України .Тимчасово гниду заховали. А тепер знову через нього влада,що готується до свого переобрання, запускає у суспільство вікна Овертона. Плюйте у цього мерзотника.
09.02.2026 21:54 Відповісти
Так я думаю з цими графіками світла ніхто той гівномарафон і його щовечірні потужності не дивляться, там рейтинг повинен бути десь вже біля ядра Землі, але мабуть ще хтось дивиться гівномарафон в ці періоди, скажіть "що ви таке?"
09.02.2026 22:57 Відповісти
 
 