Рада готовится принять закон о годовой отсрочке для военных 18-24 лет, - "слуга народа" Вениславский

Верховная Рада на этой пленарной неделе готовится принять законопроект о 12-месячной отсрочке от повторной мобилизации для добровольцев, отслуживших один год по "Контракту 18-24".

Об этом сообщил народный депутат и член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Ранок.LIVE, информирует Цензор.НЕТ.

Отсрочка для военных

"Я думаю, на этом пленарном заседании мы примем этот законопроект, и молодые люди, отслужившие год, будут иметь 12 месяцев отдыха и не будут снова мобилизованы. Я думаю, мы этот вопрос решим в ближайшее время", - сказал Вениславский.

По его словам, проект закона был готов к рассмотрению еще в январе, однако не был принят из-за "искажения фактов и популистских заявлений, которые звучали в парламенте".

"На этой пленарной неделе в повестке дня этот законопроект стоит, то есть я думаю, во вторник, среду или четверг этот законопроект будет принят. И я убежден, он будет немедленно направлен на подпись президенту Украины", - добавил нардеп.

Больше о "Контракте 18-24"

  • Программа "Контракт 18-24" для молодых добровольцев была запущена в феврале 2025 года.

  • Среди условий: миллион гривен, беспроцентная ипотека и соцпакет.

    Контракт предусматривает исключительно боевые должности, среди которых стрелок, гранатометчик и разведчик. Подготовка продлится более 80 дней. Деньги также могут получить парни, которые служат в армии и не достигли 25 лет.

  • 27 июня сообщалось, что правительство одобрило законопроект, предусматривающий годовую отсрочку от мобилизации для добровольцев, прошедших службу по этому контракту.

Топ комментарии
+18
У всіх країнах під час воєн була мобілізація з 18 до 40 чи 45 років і лише в нас усе з ніг на голову зелені поставили...
показать весь комментарий
09.02.2026 18:38 Ответить
+14
Конституція України вимагає однакового ставлення до всіх громадян України не допускаючи дискримінації за віком, за статтю, за фінансовим положенням та за іншими ознаками. Всі мають бути в однакових умовах, не може бути привілевійованого ставлення до якоїсь вікової категорії громадян. Після набуття повноліття людина, громадянин України, обох статей, несе на собі всю повноту обов'язків, визначених Конституцією України і військовий обов'язок є одним з центральних і головних обов'язків громадян України! Тому мобілізація має бути проведена в повному обсязі, з 18 років, чоловіків та жінок і без будь яких послаблень!
показать весь комментарий
09.02.2026 18:38 Ответить
+14
Це не сегрігація, це свідоме та зловмисне продовження срива мобілізації з метою обескровлення СОУ та забезпечення слугами ***** перемоги Параши.
показать весь комментарий
09.02.2026 18:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
що за сегрегація? закон один для всіх, хто виконує однакову роботу? чи як?
показать весь комментарий
09.02.2026 18:33 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2026 18:44 Ответить
Так 18-24 випустили ж закордон, що Пенька меле? Який зараз їх відсоток загальний в зсу в порівнянні з 50+ річними? А вони тоді не достойні цього, реально що це за сегрегація і дебілізм?
показать весь комментарий
09.02.2026 18:35 Ответить
У всіх країнах під час воєн була мобілізація з 18 до 40 чи 45 років і лише в нас усе з ніг на голову зелені поставили...
показать весь комментарий
09.02.2026 18:38 Ответить
Адекватні країни зовсім до війн не доводили ситуацію, але то таке, то не про нас.
В нас діди, які довели країну до біди, в коментах виють, що молодь не воює.
показать весь комментарий
09.02.2026 19:24 Ответить
Діди кажеш ?

Вікова структура виборців Зеленського (II тур 2019):

18-29 років: Найвища підтримка (до 80-85% за різними оцінками).30-39 років: Висока підтримка (понад 70%).40-49 років: Висока підтримка (понад 70%).50-59 років: Висока підтримка (понад 70%).60+ років: Найнижча, але стабільна підтримка (близько 69-70%
показать весь комментарий
09.02.2026 22:39 Ответить
І що американці після Перл-Харбору, наприклад, казали, що до того діди довели і що молодь не треба призивати, а брати 50-річних?
показать весь комментарий
09.02.2026 22:51 Ответить
Я народ у мене слуги не існує
показать весь комментарий
09.02.2026 20:48 Ответить
У мене в роті їх можливо з 25%, точно не знаю, багато повідпускали бороди і вже не ясно, менше чи більше 25. Скажу тільки, що хлопці і дівчата просто на голову вищі по підготовці від нас. Літають, споряджають чудово.
показать весь комментарий
09.02.2026 19:05 Ответить
Дівчата також бороди відростили?
показать весь комментарий
09.02.2026 20:44 Ответить
Конституція України вимагає однакового ставлення до всіх громадян України не допускаючи дискримінації за віком, за статтю, за фінансовим положенням та за іншими ознаками. Всі мають бути в однакових умовах, не може бути привілевійованого ставлення до якоїсь вікової категорії громадян. Після набуття повноліття людина, громадянин України, обох статей, несе на собі всю повноту обов'язків, визначених Конституцією України і військовий обов'язок є одним з центральних і головних обов'язків громадян України! Тому мобілізація має бути проведена в повному обсязі, з 18 років, чоловіків та жінок і без будь яких послаблень!
показать весь комментарий
09.02.2026 18:38 Ответить
Конституція України розтоптана і спаплюжена.
показать весь комментарий
09.02.2026 19:25 Ответить
Смешно что тебя злостные ухылянты лайкают😆
показать весь комментарий
09.02.2026 21:13 Ответить
Зелені шмарклі чекають на такий закон, бо хочуть проголосувати на майбутніх виборах
показать весь комментарий
09.02.2026 19:19 Ответить
Цинічна дискримінація стосовно військовослужбовців (рабів) віком 25+
показать весь комментарий
09.02.2026 19:30 Ответить
У мене знайомий підписав контракт з десантно штурмовими військами влітку 2021, у 18 років. Старий контракт продовжується автоматично, новий підписати не можна бо є старий, у виплаті відмовлено, бо контракт підписаний до повномасштабного. Тиждень тому разом з другом їх бусифікували, бо ходили вечером в цивільному по місту, спочатку наклепали захисникам по голові, а як дізналися що схопили діючих військовослужбовців, то відпустили
показать весь комментарий
09.02.2026 20:20 Ответить
Издержки бывает.Моего брата в отпуске недавно тоже задержали но быстро отпустили правда без доаки
показать весь комментарий
09.02.2026 21:15 Ответить
а тех кого мобилизовали 3-4 года назад пусть служат вечно, пока не "сотрутся"????????
показать весь комментарий
09.02.2026 21:45 Ответить
Гоніть цього козла",командувача" космічних військ України,з усіх ефірів. Ця гнида звинувачувала військових у неналежному зберігання мін на фронті,коли міни штатно не працювали та пропонував створити космічні війська України .Тимчасово гниду заховали. А тепер знову через нього влада,що готується до свого переобрання, запускає у суспільство вікна Овертона. Плюйте у цього мерзотника.
показать весь комментарий
09.02.2026 21:54 Ответить
Так я думаю з цими графіками світла ніхто той гівномарафон і його щовечірні потужності не дивляться, там рейтинг повинен бути десь вже біля ядра Землі, але мабуть ще хтось дивиться гівномарафон в ці періоди, скажіть "що ви таке?"
показать весь комментарий
09.02.2026 22:57 Ответить
 
 