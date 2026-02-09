Рада готовится принять закон о годовой отсрочке для военных 18-24 лет, - "слуга народа" Вениславский

Верховная Рада на этой пленарной неделе готовится принять законопроект о 12-месячной отсрочке от повторной мобилизации для добровольцев, отслуживших один год по "Контракту 18-24".

Об этом сообщил народный депутат и член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Ранок.LIVE, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Отсрочка для военных

"Я думаю, на этом пленарном заседании мы примем этот законопроект, и молодые люди, отслужившие год, будут иметь 12 месяцев отдыха и не будут снова мобилизованы. Я думаю, мы этот вопрос решим в ближайшее время", - сказал Вениславский.

По его словам, проект закона был готов к рассмотрению еще в январе, однако не был принят из-за "искажения фактов и популистских заявлений, которые звучали в парламенте".

"На этой пленарной неделе в повестке дня этот законопроект стоит, то есть я думаю, во вторник, среду или четверг этот законопроект будет принят. И я убежден, он будет немедленно направлен на подпись президенту Украины", - добавил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без заявлений и очередей: в Украине автоматически продлевают 90% отсрочек от мобилизации

Больше о "Контракте 18-24"

Программа "Контракт 18-24" для молодых добровольцев была запущена в феврале 2025 года.

Среди условий: миллион гривен, беспроцентная ипотека и соцпакет. Контракт предусматривает исключительно боевые должности, среди которых стрелок, гранатометчик и разведчик. Подготовка продлится более 80 дней. Деньги также могут получить парни, которые служат в армии и не достигли 25 лет.

27 июня сообщалось, что правительство одобрило законопроект, предусматривающий годовую отсрочку от мобилизации для добровольцев, прошедших службу по этому контракту.

Читайте также: Зеленский анонсировал новые контракты для ВСУ на несколько лет