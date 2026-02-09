Рада готовится принять закон о годовой отсрочке для военных 18-24 лет, - "слуга народа" Вениславский
Верховная Рада на этой пленарной неделе готовится принять законопроект о 12-месячной отсрочке от повторной мобилизации для добровольцев, отслуживших один год по "Контракту 18-24".
Об этом сообщил народный депутат и член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Ранок.LIVE, информирует Цензор.НЕТ.
Отсрочка для военных
"Я думаю, на этом пленарном заседании мы примем этот законопроект, и молодые люди, отслужившие год, будут иметь 12 месяцев отдыха и не будут снова мобилизованы. Я думаю, мы этот вопрос решим в ближайшее время", - сказал Вениславский.
По его словам, проект закона был готов к рассмотрению еще в январе, однако не был принят из-за "искажения фактов и популистских заявлений, которые звучали в парламенте".
"На этой пленарной неделе в повестке дня этот законопроект стоит, то есть я думаю, во вторник, среду или четверг этот законопроект будет принят. И я убежден, он будет немедленно направлен на подпись президенту Украины", - добавил нардеп.
Больше о "Контракте 18-24"
- Программа "Контракт 18-24" для молодых добровольцев была запущена в феврале 2025 года.
-
Среди условий: миллион гривен, беспроцентная ипотека и соцпакет.
Контракт предусматривает исключительно боевые должности, среди которых стрелок, гранатометчик и разведчик. Подготовка продлится более 80 дней. Деньги также могут получить парни, которые служат в армии и не достигли 25 лет.
- 27 июня сообщалось, что правительство одобрило законопроект, предусматривающий годовую отсрочку от мобилизации для добровольцев, прошедших службу по этому контракту.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В нас діди, які довели країну до біди, в коментах виють, що молодь не воює.
Вікова структура виборців Зеленського (II тур 2019):
18-29 років: Найвища підтримка (до 80-85% за різними оцінками).30-39 років: Висока підтримка (понад 70%).40-49 років: Висока підтримка (понад 70%).50-59 років: Висока підтримка (понад 70%).60+ років: Найнижча, але стабільна підтримка (близько 69-70%