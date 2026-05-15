Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок, - Свириденко
Уряд 15 травня скасував для всіх українських жінок без винятків обмеження для виїзду за кордон.
Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
"Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах", – уточнила Свириденко.
- Нагадаємо, що спершу, 6 травня, Кабмін скасував обмеження на виїзд для низки категорій жінок, що працюють на державній службі.
Більше про попередні обмеження
Обмеження діяли із січня 2023 року — тоді президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про обмеження виїзду за межі України для держслужбовців, що стосувалось і жінок на відповідних посадах. Покидати територію держави їм було дозволено виключно у службові відрядження.
Tarzan Egorovich
15.05.2026 17:18
Vasya #607130
15.05.2026 17:30
Vasya #607130
15.05.2026 17:37
Може, надасть хтось якісь докази того, що з КНДР можливий вільний виїзд звичайних громадян будь-якої статі та віку?
А хто буде виконувати різну паперову і дрібну господарську роботу у війську ? Накачані мордовороти, які купили собі тилові посади ??
Як наприклад ось ця мародерка, падруга "вови R1"