Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок, - Свириденко

українці

Уряд 15 травня скасував для всіх українських жінок без винятків обмеження для виїзду за кордон.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

"Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах", – уточнила Свириденко.

  • Нагадаємо, що спершу, 6 травня, Кабмін скасував обмеження на виїзд для низки категорій жінок, що працюють на державній службі.

Більше про попередні обмеження

Обмеження діяли із січня 2023 року — тоді президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про обмеження виїзду за межі України для держслужбовців, що стосувалось і жінок на відповідних посадах. Покидати територію держави їм було дозволено виключно у службові відрядження.

Автор: 

кордон (4981) жінки (678) Кабмін (14230) Свириденко Юлія (896)
+24
Стаття 24 Конституції України гарантує рівні конституційні права і свободи та рівність громадян перед законом, забороняючи будь-які привілеї чи обмеження за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних, статевих, етнічних, майнових чи інших ознак.
15.05.2026 17:18 Відповісти
+17
Ця "війна" в Україні швидше нагадує геноцид саме чоловіків 25..60 років, цілеспрямований і цинічний.
15.05.2026 17:30 Відповісти
+11
Ну ось справжній зелений концтабір побудовано, навіть в рашці вільний виїзд за кордон для усіх, зебіли, ви задоволені?
15.05.2026 17:37 Відповісти
Цікаво , який відсоток з цих жіночок "зазе"?
15.05.2026 17:17 Відповісти
Спасибо! Наконец-то!
15.05.2026 17:17 Відповісти
Зараз взагалі без притомних лікарів..чи лікарок/лікарчинь..залишимось..
15.05.2026 17:32 Відповісти
Тепер в тренді буде зміна статі.
15.05.2026 18:33 Відповісти
👏
15.05.2026 18:57 Відповісти
15.05.2026 17:18 Відповісти
Міндічі не згодні!! Їхній семітизм захищений Законом!! А незгода з ним - карається!! 👉
15.05.2026 17:25 Відповісти
просто піднімають рейтинг зебілу
15.05.2026 17:41 Відповісти
Значить можуть виїхати всі. Циганам свого часу теж дозволили виїхати.
15.05.2026 17:45 Відповісти
Якщо що
Може, надасть хтось якісь докази того, що з КНДР можливий вільний виїзд звичайних громадян будь-якої статі та віку?
15.05.2026 17:19 Відповісти
15.05.2026 17:20 Відповісти
Хто то є? Лівацькі шизо-фемки ?
15.05.2026 17:24 Відповісти
Готується до втечі?
15.05.2026 17:21 Відповісти
Огуїли ??
А хто буде виконувати різну паперову і дрібну господарську роботу у війську ? Накачані мордовороти, які купили собі тилові посади ??
15.05.2026 17:23 Відповісти
брат!

15.05.2026 17:24 Відповісти
Гендервна рівність ніц не зробиш
15.05.2026 17:24 Відповісти
та вже всім скасуйте обмеження! нагадаю що під час другої сіітової в британії мобілізація стосувалась жінок 20-30 віку ну і чоловіки 18-51! а в нас по фейсбуці по жінкам не видно що війна- насолоджуються життям увсіх позах та по всьому світі!
15.05.2026 17:27 Відповісти
Ця "війна" в Україні швидше нагадує геноцид саме чоловіків 25..60 років, цілеспрямований і цинічний.
15.05.2026 17:30 Відповісти
так і є! ось вам приклад! всі армії світу впершу чергу використовують найбільш еффективну частину суспільства 18-25! у нас навпаки! після 50и чоловіки вже навіть не тікають за кордон! вік не той все життя склалось тут! ось за це зеля і взявся! почав винищувати 50плюс! що говорить на користь моєї версії! дивіться самі! на питання чому не зменшують мобілізаційний вік ! зеля відповів -це наше майбутнє! а на практиці! маринували майже 4 роки це майбутнє а потім взяли та випустили!
15.05.2026 17:40 Відповісти
Всё дело в пенсии, мавр сделал свое дело....а молодняк мы ещё подойти))
15.05.2026 18:44 Відповісти
Так, насолоджуються.
Як наприклад ось ця мародерка, падруга "вови R1"
15.05.2026 17:33 Відповісти
Ви ще скумбрію за штурвал літака посадіть, мб стане як королева Британії..
15.05.2026 17:35 Відповісти
ПИТАННЯ - що гірше родитись дівчиною в Афганістані чи чоловіком в Україні?
15.05.2026 17:29 Відповісти
Чоловіком і Україні під час війни
15.05.2026 17:40 Відповісти
Обновится генофонд).
15.05.2026 17:29 Відповісти
... у Європі
15.05.2026 17:34 Відповісти
тепер втечуть останні лікарки і медсестри .
15.05.2026 17:31 Відповісти
І для чоловіків мають бути скасовані обмеження щоб не бути посміховиськом на весь світ!
15.05.2026 17:32 Відповісти
Яке посміховисько) Це погоджено з ЄС. Чоловіків в Україні на смерть, жінок - заплюднюватися в Європу. Геноцид рівня СС
15.05.2026 17:42 Відповісти
Україну хочуть єесівцями заселити?
15.05.2026 17:47 Відповісти
Угу..отими індусами, бангладешцями і т.і.
15.05.2026 17:51 Відповісти
Я у дев'яностих своїми особистими вухами чув, як пропагандисти партії Вітренко на Хрещатику казали, що як тільки Україна вступить у НАТО, Америка відразу відправить в Україну 20 мільйонів негрів для запліднення українських жінок.
15.05.2026 17:59 Відповісти
Я такого не чула..замала була..
15.05.2026 18:00 Відповісти
Ну ось справжній зелений концтабір побудовано, навіть в рашці вільний виїзд за кордон для усіх, зебіли, ви задоволені?
15.05.2026 17:37 Відповісти
Ґої, сидіть тихенько, під лавкою, як мишки і не муркайте. Не скавуліть, бо ви за це голосували...
15.05.2026 18:02 Відповісти
тепер жінки мають вийти на мітинги про порушення гендерної рівності
15.05.2026 17:40 Відповісти
15.05.2026 17:44 Відповісти
Замість українок тепер завезуть індусок?
15.05.2026 17:45 Відповісти
Европейский план утилизации белого населения крупнейшей страны европы идет полным ходом
15.05.2026 17:55 Відповісти
"Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах", - уточнила Свириденко. Джерело: https://censor.net/ua/n4003453, що у Андрюхі поплічники винятков о жіночої статі? Чи й чоловікам дозволять під цю справу?
15.05.2026 17:46 Відповісти
Це вже гендерна ривнисть чи ще не?
15.05.2026 17:54 Відповісти
Це вже гендерна неривнисть
15.05.2026 18:25 Відповісти
Кабмин, выпусти еще дедов 59+! Я все равно вернусь, но хоть лето проведу где хочу!)
15.05.2026 19:18 Відповісти
Мои поздравления всем....барачным зебілам...
15.05.2026 23:10 Відповісти
указ *********** главнее хотелок кабмина. пусть сначала указ отменит, а то развели бардак
16.05.2026 00:09 Відповісти
наверное какое-то важное барыжное гендерно равное лицо хочет уехать, вероятно уж бабла собрала, но почему-то не на дроны.
16.05.2026 00:13 Відповісти
А для чого це було? Хто відповість за таке скотство?
16.05.2026 01:03 Відповісти
 
 