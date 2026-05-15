Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок, - Свириденко

Уряд 15 травня скасував для всіх українських жінок без винятків обмеження для виїзду за кордон.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

"Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах", – уточнила Свириденко.

Нагадаємо, що спершу, 6 травня, Кабмін скасував обмеження на виїзд для низки категорій жінок, що працюють на державній службі.

Більше про попередні обмеження

Обмеження діяли із січня 2023 року — тоді президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про обмеження виїзду за межі України для держслужбовців, що стосувалось і жінок на відповідних посадах. Покидати територію держави їм було дозволено виключно у службові відрядження.

