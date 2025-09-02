Жінки-депутатки місцевих рад можуть виїжджати за кордон без обмежень, - ДПСУ

Державна прикордонна служба України роз’яснила оновлені правила виїзду за кордон для жінок, які є депутатками місцевих рад. Відтепер на них не поширюються загальні обмеження під час воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

У службі уточнили, що всі депутатки місцевих рад, які не займають посад у місцевому самоврядуванні, мають право перетинати державний кордон без додаткових підстав. Натомість ті, хто водночас є посадовими особами та отримує заробітну плату з місцевого бюджету, можуть виїжджати лише у визначених випадках: у службові відрядження, для відвідування дітей за кордоном або для їх супроводу.

У ДПСУ наголосили, що пропуск цієї категорії осіб на виїзд відбуватиметься після оновлення баз даних у строки, визначені Кабінетом Міністрів. Зміни запроваджені урядовою постановою, яка регулює порядок перетину кордону в умовах надзвичайного чи воєнного стану.

