Жінки-депутатки місцевих рад можуть виїжджати за кордон без обмежень, - ДПСУ

Литва, кордон

Державна прикордонна служба України роз’яснила оновлені правила виїзду за кордон для жінок, які є депутатками місцевих рад. Відтепер на них не поширюються загальні обмеження під час воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

У службі уточнили, що всі депутатки місцевих рад, які не займають посад у місцевому самоврядуванні, мають право перетинати державний кордон без додаткових підстав. Натомість ті, хто водночас є посадовими особами та отримує заробітну плату з місцевого бюджету, можуть виїжджати лише у визначених випадках: у службові відрядження, для відвідування дітей за кордоном або для їх супроводу.

У ДПСУ наголосили, що пропуск цієї категорії осіб на виїзд відбуватиметься після оновлення баз даних у строки, визначені Кабінетом Міністрів. Зміни запроваджені урядовою постановою, яка регулює порядок перетину кордону в умовах надзвичайного чи воєнного стану.

Німеччина не виключає призову жінок до Бундесверу через російську загрозу, - Мерц

Держприкордонслужба ДПСУ кордон жінки
А жінкі - депутани?
І ще стісняюсь спитать: а якщо чоловік - депутат змінить стать, він залишиться депутатом чи стане депутаткою і зможе виїхати?
показати весь коментар
02.09.2025 12:08 Відповісти
Скоріше тікати за кордон, а як багаж ще і родину прихопити
показати весь коментар
02.09.2025 12:21 Відповісти
******* все эти грёбаные могут, но как противнно, когда во дворе пж гражданке пакуют ребят/ а что слабо в фитнес зайти, пару раз вылетели, а теперь давай простых пацанов/ а посмотрите на юти рожи тцк, да он и на фронте не был, а деньги ***** получает, как мои дети четвёртый год, не навижу, вижу зношить мозги ухелянтам грёбанным, они не достойны носить форму ЗСУ оденьте их в шорты
показати весь коментар
02.09.2025 12:27 Відповісти
Це дуже важливо, під час війни опікуватися не простими громадянами а чинушами усіх рівній, як найуразливішой категорієй мешканців України. Організуйте ще для них трансфери й чартерні рейси за кордон, й бажано безкоштовно, тому що вони денно й нощно працюють заради перемоги.
показати весь коментар
02.09.2025 12:31 Відповісти
Тобто депутати-зрадники будуть контактувати з кацапами через своїх жінок.
показати весь коментар
02.09.2025 12:34 Відповісти
да ******* все ***** за кордон, а простые люди воюют, вот грёбанные законы , гуляй элита, а у меня в кармане 200 грв. чтоб вы не доехали )пункт назначения)
показати весь коментар
02.09.2025 12:42 Відповісти
Суки.
показати весь коментар
02.09.2025 12:44 Відповісти
 
 