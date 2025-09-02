Женщины-депутаты местных советов могут выезжать за границу без ограничений, - ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины разъяснила обновленные правила выезда за границу для женщин, которые являются депутатами местных советов. Отныне на них не распространяются общие ограничения во время военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

В службе уточнили, что все депутаты местных советов, которые не занимают должностей в местном самоуправлении, имеют право пересекать государственную границу без дополнительных оснований. Зато те, кто одновременно являются должностными лицами и получает заработную плату из местного бюджета, могут выезжать только в определенных случаях: в служебные командировки, для посещения детей за рубежом или для их сопровождения.

В ГПСУ отметили, что пропуск этой категории лиц на выезд будет происходить после обновления баз данных в сроки, определенные Кабинетом Министров. Изменения введены правительственным постановлением, которое регулирует порядок пересечения границы в условиях чрезвычайного или военного положения.

