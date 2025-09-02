РУС
Новости Выезд за границу женщин-чиновников
Женщины-депутаты местных советов могут выезжать за границу без ограничений, - ГПСУ

Литва, граница

Государственная пограничная служба Украины разъяснила обновленные правила выезда за границу для женщин, которые являются депутатами местных советов. Отныне на них не распространяются общие ограничения во время военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

В службе уточнили, что все депутаты местных советов, которые не занимают должностей в местном самоуправлении, имеют право пересекать государственную границу без дополнительных оснований. Зато те, кто одновременно являются должностными лицами и получает заработную плату из местного бюджета, могут выезжать только в определенных случаях: в служебные командировки, для посещения детей за рубежом или для их сопровождения.

В ГПСУ отметили, что пропуск этой категории лиц на выезд будет происходить после обновления баз данных в сроки, определенные Кабинетом Министров. Изменения введены правительственным постановлением, которое регулирует порядок пересечения границы в условиях чрезвычайного или военного положения.

А жінкі - депутани?
І ще стісняюсь спитать: а якщо чоловік - депутат змінить стать, він залишиться депутатом чи стане депутаткою і зможе виїхати?
02.09.2025 12:08 Ответить
Скоріше тікати за кордон, а як багаж ще і родину прихопити
02.09.2025 12:21 Ответить
******* все эти грёбаные могут, но как противнно, когда во дворе пж гражданке пакуют ребят/ а что слабо в фитнес зайти, пару раз вылетели, а теперь давай простых пацанов/ а посмотрите на юти рожи тцк, да он и на фронте не был, а деньги ***** получает, как мои дети четвёртый год, не навижу, вижу зношить мозги ухелянтам грёбанным, они не достойны носить форму ЗСУ оденьте их в шорты
02.09.2025 12:27 Ответить
Це дуже важливо, під час війни опікуватися не простими громадянами а чинушами усіх рівній, як найуразливішой категорієй мешканців України. Організуйте ще для них трансфери й чартерні рейси за кордон, й бажано безкоштовно, тому що вони денно й нощно працюють заради перемоги.
02.09.2025 12:31 Ответить
Тобто депутати-зрадники будуть контактувати з кацапами через своїх жінок.
02.09.2025 12:34 Ответить
Суки.
02.09.2025 12:44 Ответить
Краще-б слуги урода покинули територію України,однак у них сталий графік дерибану...
02.09.2025 13:11 Ответить
 
 