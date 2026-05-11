Жінкам-держслужбовицям спростили виїзд за кордон: постанова уряду набула чинності сьогодні

Спрощено правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць

В Україні відсьогодні офіційно спрощено правила виїзду за кордон для більшості жінок, які перебувають на державній службі. Набула чинності постанова Кабінету міністрів України № 587, що скасовує попередні жорсткі обмеження.

Як повідомили у ДПСУ, зміни внесені до Правил перетинання державного кордону громадянами України, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Відтепер працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових дозволів чи службових відряджень.

Кого все ще стосуються обмеження? Нормативні зміни не поширюються на жінок, які обіймають ключові керівні посади. Для топменеджменту держструктур та органів влади правила залишаються незмінними — виїзд лише у справах служби.

Оновлення списків для прикордонників: Згідно з постановою, керівники установ зобов’язані:

  • Протягом трьох днів подати до адміністрації ДПСУ оновлені списки посадовиць, на яких продовжує поширюватися заборона виїзду.

  • Надалі повідомляти про кадрові зміни не пізніше наступного дня після ухвалення відповідного рішення.

Нагадаємо, що обмеження були запроваджені на початку 2023 року. Тоді виїзд для всіх категорій держслужбовців та депутатів був дозволений виключно у межах службових відряджень. Нинішня постанова значно розширює права жінок, які працюють у державному секторі, але не належать до вищого керівного складу.

А чоловіки як були людьми другого сорту, так ними і лишаються
11.05.2026 11:55 Відповісти
чергова антиконституційна та корупційна схема ...
11.05.2026 12:04 Відповісти
Чув від одного блогера, що курди готуються провести наземну операцію проти Ірану. Курди не мають своєї держави і розкидані по всьому світу. Їх за 10 мільйонів. Вони не менші фанати за іранців. Найбільше їх пороживає на території Іраку, Ірану, Сирії, Туреччини та інших країн. Крудів підтримують США і Ізраїль. Якщо це правда - то може відбутися розкол між США і Туреччиною. При такій великій кількості курдів Іран буде перетворено в пустель. Якщо за Іран впишеться Туреччина (проти курдів), то і Ізраїлю біде те ж чамк. Це я так, для вступу. То для кого не українська влада готує українські землі?
11.05.2026 11:58 Відповісти
Їх більше 40 мільйонів.
11.05.2026 12:46 Відповісти
Так жінки і так можуть виїжджати безперешкодно, в чому новина? Це тільки чоловіки на рівні гірше худоби зараз в Україні.
11.05.2026 12:04 Відповісти
типу жінкиням держслужбовицям виїзд на відпочинок за кордон з 2023 року був заборонений, тільки відрядження можна
11.05.2026 12:14 Відповісти
Чоловікам держслужбовцям від ''слуг'' і ОПЗЖ і сьогодні можна їхати хоч тисячу раз на рік. У них немає ніякої заборони. А ще цікаво, як міндіч, шефіри, шурма, арестович та інші виїхали за кордон?
11.05.2026 17:15 Відповісти
Нужно же им где то потратить свои жирненьки зарплаты и премии,заодно проведают своих элитных детишек.
11.05.2026 12:32 Відповісти
 
 