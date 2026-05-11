Жінкам-держслужбовицям спростили виїзд за кордон: постанова уряду набула чинності сьогодні

В Україні відсьогодні офіційно спрощено правила виїзду за кордон для більшості жінок, які перебувають на державній службі. Набула чинності постанова Кабінету міністрів України № 587, що скасовує попередні жорсткі обмеження.

Як повідомили у ДПСУ, зміни внесені до Правил перетинання державного кордону громадянами України, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Відтепер працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових дозволів чи службових відряджень.

Кого все ще стосуються обмеження? Нормативні зміни не поширюються на жінок, які обіймають ключові керівні посади. Для топменеджменту держструктур та органів влади правила залишаються незмінними — виїзд лише у справах служби.

Оновлення списків для прикордонників: Згідно з постановою, керівники установ зобов’язані:

Протягом трьох днів подати до адміністрації ДПСУ оновлені списки посадовиць, на яких продовжує поширюватися заборона виїзду.

Надалі повідомляти про кадрові зміни не пізніше наступного дня після ухвалення відповідного рішення.

Нагадаємо, що обмеження були запроваджені на початку 2023 року. Тоді виїзд для всіх категорій держслужбовців та депутатів був дозволений виключно у межах службових відряджень. Нинішня постанова значно розширює права жінок, які працюють у державному секторі, але не належать до вищого керівного складу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни минулої доби 250 разів обстріляли прикордонні підрозділи України, - ДПСУ