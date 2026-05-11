Женщинам-госслужащим упростили выезд за границу: постановление правительства вступило в силу сегодня

Упрощены правила выезда за границу для женщин-госслужащих

С сегодняшнего дня в Украине официально упрощены правила выезда за границу для большинства женщин, работающих на государственной службе. Вступило в силу постановление Кабинета министров Украины № 587, отменяющее прежние жесткие ограничения.

Как сообщили в ГПСУ, изменения внесены в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отныне сотрудницы органов государственной власти, местного самоуправления и государственных предприятий смогут пересекать границу без дополнительных разрешений или служебных командировок.

Кого все еще касаются ограничения? Нормативные изменения не распространяются на женщин, занимающих ключевые руководящие должности. Для топ-менеджмента госструктур и органов власти правила остаются неизменными - выезд только по делам службы.

Обновление списков для пограничников: Согласно постановлению, руководители учреждений обязаны:

  • В течение трех дней подать в администрацию ГПСУ обновленные списки должностных лиц, на которых продолжает распространяться запрет на выезд.

  • В дальнейшем сообщать о кадровых изменениях не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения.

Напомним, что ограничения были введены в начале 2023 года. Тогда выезд для всех категорий госслужащих и депутатов был разрешен исключительно в рамках служебных командировок. Нынешнее постановление значительно расширяет права женщин, работающих в государственном секторе, но не входящих в высший руководящий состав.

А чоловіки як були людьми другого сорту, так ними і лишаються
11.05.2026 11:55 Ответить
чергова антиконституційна та корупційна схема ...
11.05.2026 12:04 Ответить
Чув від одного блогера, що курди готуються провести наземну операцію проти Ірану. Курди не мають своєї держави і розкидані по всьому світу. Їх за 10 мільйонів. Вони не менші фанати за іранців. Найбільше їх пороживає на території Іраку, Ірану, Сирії, Туреччини та інших країн. Крудів підтримують США і Ізраїль. Якщо це правда - то може відбутися розкол між США і Туреччиною. При такій великій кількості курдів Іран буде перетворено в пустель. Якщо за Іран впишеться Туреччина (проти курдів), то і Ізраїлю біде те ж чамк. Це я так, для вступу. То для кого не українська влада готує українські землі?
11.05.2026 11:58 Ответить
Їх більше 40 мільйонів.
11.05.2026 12:46 Ответить
Так жінки і так можуть виїжджати безперешкодно, в чому новина? Це тільки чоловіки на рівні гірше худоби зараз в Україні.
11.05.2026 12:04 Ответить
типу жінкиням держслужбовицям виїзд на відпочинок за кордон з 2023 року був заборонений, тільки відрядження можна
11.05.2026 12:14 Ответить
Чоловікам держслужбовцям від ''слуг'' і ОПЗЖ і сьогодні можна їхати хоч тисячу раз на рік. У них немає ніякої заборони. А ще цікаво, як міндіч, шефіри, шурма, арестович та інші виїхали за кордон?
11.05.2026 17:15 Ответить
Нужно же им где то потратить свои жирненьки зарплаты и премии,заодно проведают своих элитных детишек.
11.05.2026 12:32 Ответить
 
 