Женщинам-госслужащим упростили выезд за границу: постановление правительства вступило в силу сегодня
С сегодняшнего дня в Украине официально упрощены правила выезда за границу для большинства женщин, работающих на государственной службе. Вступило в силу постановление Кабинета министров Украины № 587, отменяющее прежние жесткие ограничения.
Как сообщили в ГПСУ, изменения внесены в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Отныне сотрудницы органов государственной власти, местного самоуправления и государственных предприятий смогут пересекать границу без дополнительных разрешений или служебных командировок.
Кого все еще касаются ограничения? Нормативные изменения не распространяются на женщин, занимающих ключевые руководящие должности. Для топ-менеджмента госструктур и органов власти правила остаются неизменными - выезд только по делам службы.
Обновление списков для пограничников: Согласно постановлению, руководители учреждений обязаны:
В течение трех дней подать в администрацию ГПСУ обновленные списки должностных лиц, на которых продолжает распространяться запрет на выезд.
В дальнейшем сообщать о кадровых изменениях не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения.
Напомним, что ограничения были введены в начале 2023 года. Тогда выезд для всех категорий госслужащих и депутатов был разрешен исключительно в рамках служебных командировок. Нынешнее постановление значительно расширяет права женщин, работающих в государственном секторе, но не входящих в высший руководящий состав.
