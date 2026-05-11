Россияне за минувшие сутки 250 раз обстреляли пограничные подразделения Украины, - ГПСУ

За минувшие сутки российские войска совершили 250 обстрелов украинских пограничных подразделений, из которых 150 атак были проведены с применением беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, наиболее интенсивные боевые действия в настоящее время продолжаются на Покровском направлении.

"В последние дни враг наиболее активно проводит свои штурмовые действия на Покровском направлении. Но продвинуться вглубь нашей страны на этом направлении через позиции, которые удерживают пограничные подразделения, он не может", - сказал Демченко.

Больше всего ударов приходится на Сумскую и Харьковскую области

Также под постоянными вражескими обстрелами остаются приграничные территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Основным средством атак остаются дроны.

По словам Демченко, наибольшее количество ударов фиксируется именно в пределах Сумской и Харьковской областей, тогда как Черниговская область подвергается несколько меньшей, но ежедневной огневой активности со стороны РФ.

