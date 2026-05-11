Росіяни минулої доби 250 разів обстріляли прикордонні підрозділи України, - ДПСУ

Протягом минулої доби російські війська здійснили 250 обстрілів українських прикордонних підрозділів, із яких 150 атак були проведені із застосуванням безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, найбільш інтенсивні бойові дії наразі тривають на Покровському напрямку.

"В останні дні ворог найбільш активно проводить свої штурмові дії на Покровському напрямку. Але просунутися вглиб нашої держави на цьому напрямку через позиції, які утримують прикордонні підрозділи, він не може", - сказав Демченко.

Найбільше ударів припадає на Сумщину та Харківщину

Також під постійними ворожими обстрілами залишаються прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Основним засобом атак залишаються дрони.

За словами Демченка, найбільша кількість ударів фіксується саме в межах Сумської та Харківської областей, тоді як Чернігівщина зазнає дещо меншої, але щоденної вогневої активності з боку РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розвідка не фіксує російських військ на території Білорусі, - ДПСУ