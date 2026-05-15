Кабмин отменил ограничения на выезд за границу для всех женщин, - Свириденко

15 мая правительство отменило для всех украинских женщин без исключений ограничения на выезд за границу.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

"Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах", - уточнила Свириденко.

Напомним, что сначала, 6 мая, Кабмин отменил ограничения на выезд для ряда категорий женщин, работающих на государственной службе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Женщинам-госслужащим упростили выезд за границу: постановление правительства вступило в силу сегодня

Подробнее о предыдущих ограничениях

Ограничения действовали с января 2023 года - тогда президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничении выезда за пределы Украины для госслужащих, что касалось и женщин на соответствующих должностях. Покидать территорию государства им было разрешено исключительно в служебные командировки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщины-депутаты местных советов могут выезжать за границу без ограничений, - ГПСУ