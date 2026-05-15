Кабмин отменил ограничения на выезд за границу для всех женщин, - Свириденко

українці

15 мая правительство отменило для всех украинских женщин без исключений ограничения на выезд за границу.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали

"Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах", - уточнила Свириденко.

  • Напомним, что сначала, 6 мая, Кабмин отменил ограничения на выезд для ряда категорий женщин, работающих на государственной службе.

Подробнее о предыдущих ограничениях

Ограничения действовали с января 2023 года - тогда президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничении выезда за пределы Украины для госслужащих, что касалось и женщин на соответствующих должностях. Покидать территорию государства им было разрешено исключительно в служебные командировки.

граница (5371) женщины (908) Кабмин (13814) Свириденко Юлия (459)
Топ комментарии
+24
Стаття 24 Конституції України гарантує рівні конституційні права і свободи та рівність громадян перед законом, забороняючи будь-які привілеї чи обмеження за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних, статевих, етнічних, майнових чи інших ознак.
15.05.2026 17:18 Ответить
+17
Ця "війна" в Україні швидше нагадує геноцид саме чоловіків 25..60 років, цілеспрямований і цинічний.
15.05.2026 17:30 Ответить
+11
Ну ось справжній зелений концтабір побудовано, навіть в рашці вільний виїзд за кордон для усіх, зебіли, ви задоволені?
15.05.2026 17:37 Ответить
Цікаво , який відсоток з цих жіночок "зазе"?
15.05.2026 17:17 Ответить
Спасибо! Наконец-то!
15.05.2026 17:17 Ответить
Зараз взагалі без притомних лікарів..чи лікарок/лікарчинь..залишимось..
15.05.2026 17:32 Ответить
Тепер в тренді буде зміна статі.
15.05.2026 18:33 Ответить
👏
15.05.2026 18:57 Ответить
15.05.2026 17:18 Ответить
Міндічі не згодні!! Їхній семітизм захищений Законом!! А незгода з ним - карається!! 👉
15.05.2026 17:25 Ответить
просто піднімають рейтинг зебілу
15.05.2026 17:41 Ответить
Значить можуть виїхати всі. Циганам свого часу теж дозволили виїхати.
15.05.2026 17:45 Ответить
Якщо що
Обмеження діяли із січня 2023 року - тоді президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про обмеження виїзду за межі України для держслужбовців, що стосувалось і жінок на відповідних посадах.
Може, надасть хтось якісь докази того, що з КНДР можливий вільний виїзд звичайних громадян будь-якої статі та віку?
15.05.2026 17:19 Ответить
15.05.2026 17:20 Ответить
Хто то є? Лівацькі шизо-фемки ?
15.05.2026 17:24 Ответить
Готується до втечі?
15.05.2026 17:21 Ответить
Огуїли ??
А хто буде виконувати різну паперову і дрібну господарську роботу у війську ? Накачані мордовороти, які купили собі тилові посади ??
15.05.2026 17:23 Ответить
брат!

15.05.2026 17:24 Ответить
Гендервна рівність ніц не зробиш
15.05.2026 17:24 Ответить
та вже всім скасуйте обмеження! нагадаю що під час другої сіітової в британії мобілізація стосувалась жінок 20-30 віку ну і чоловіки 18-51! а в нас по фейсбуці по жінкам не видно що війна- насолоджуються життям увсіх позах та по всьому світі!
15.05.2026 17:27 Ответить
15.05.2026 17:30 Ответить
так і є! ось вам приклад! всі армії світу впершу чергу використовують найбільш еффективну частину суспільства 18-25! у нас навпаки! після 50и чоловіки вже навіть не тікають за кордон! вік не той все життя склалось тут! ось за це зеля і взявся! почав винищувати 50плюс! що говорить на користь моєї версії! дивіться самі! на питання чому не зменшують мобілізаційний вік ! зеля відповів -це наше майбутнє! а на практиці! маринували майже 4 роки це майбутнє а потім взяли та випустили!
15.05.2026 17:40 Ответить
Всё дело в пенсии, мавр сделал свое дело....а молодняк мы ещё подойти))
15.05.2026 18:44 Ответить
Так, насолоджуються.
Як наприклад ось ця мародерка, падруга "вови R1"
15.05.2026 17:33 Ответить
Ви ще скумбрію за штурвал літака посадіть, мб стане як королева Британії..
15.05.2026 17:35 Ответить
ПИТАННЯ - що гірше родитись дівчиною в Афганістані чи чоловіком в Україні?
15.05.2026 17:29 Ответить
Чоловіком і Україні під час війни
15.05.2026 17:40 Ответить
Обновится генофонд).
15.05.2026 17:29 Ответить
... у Європі
15.05.2026 17:34 Ответить
тепер втечуть останні лікарки і медсестри .
15.05.2026 17:31 Ответить
І для чоловіків мають бути скасовані обмеження щоб не бути посміховиськом на весь світ!
15.05.2026 17:32 Ответить
Яке посміховисько) Це погоджено з ЄС. Чоловіків в Україні на смерть, жінок - заплюднюватися в Європу. Геноцид рівня СС
15.05.2026 17:42 Ответить
Україну хочуть єесівцями заселити?
15.05.2026 17:47 Ответить
Угу..отими індусами, бангладешцями і т.і.
15.05.2026 17:51 Ответить
Я у дев'яностих своїми особистими вухами чув, як пропагандисти партії Вітренко на Хрещатику казали, що як тільки Україна вступить у НАТО, Америка відразу відправить в Україну 20 мільйонів негрів для запліднення українських жінок.
15.05.2026 17:59 Ответить
Я такого не чула..замала була..
15.05.2026 18:00 Ответить
15.05.2026 17:37 Ответить
Ґої, сидіть тихенько, під лавкою, як мишки і не муркайте. Не скавуліть, бо ви за це голосували...
15.05.2026 18:02 Ответить
тепер жінки мають вийти на мітинги про порушення гендерної рівності
15.05.2026 17:40 Ответить
15.05.2026 17:44 Ответить
Замість українок тепер завезуть індусок?
15.05.2026 17:45 Ответить
Европейский план утилизации белого населения крупнейшей страны европы идет полным ходом
15.05.2026 17:55 Ответить
"Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах", - уточнила Свириденко. Джерело: https://censor.net/ua/n4003453, що у Андрюхі поплічники винятков о жіночої статі? Чи й чоловікам дозволять під цю справу?
15.05.2026 17:46 Ответить
Це вже гендерна ривнисть чи ще не?
15.05.2026 17:54 Ответить
Це вже гендерна неривнисть
15.05.2026 18:25 Ответить
Кабмин, выпусти еще дедов 59+! Я все равно вернусь, но хоть лето проведу где хочу!)
15.05.2026 19:18 Ответить
Мои поздравления всем....барачным зебілам...
15.05.2026 23:10 Ответить
указ *********** главнее хотелок кабмина. пусть сначала указ отменит, а то развели бардак
16.05.2026 00:09 Ответить
наверное какое-то важное барыжное гендерно равное лицо хочет уехать, вероятно уж бабла собрала, но почему-то не на дроны.
16.05.2026 00:13 Ответить
А для чого це було? Хто відповість за таке скотство?
16.05.2026 01:03 Ответить
 
 