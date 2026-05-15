Кабмин отменил ограничения на выезд за границу для всех женщин, - Свириденко
15 мая правительство отменило для всех украинских женщин без исключений ограничения на выезд за границу.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали
"Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах", - уточнила Свириденко.
- Напомним, что сначала, 6 мая, Кабмин отменил ограничения на выезд для ряда категорий женщин, работающих на государственной службе.
Подробнее о предыдущих ограничениях
Ограничения действовали с января 2023 года - тогда президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничении выезда за пределы Украины для госслужащих, что касалось и женщин на соответствующих должностях. Покидать территорию государства им было разрешено исключительно в служебные командировки.
Обмеження діяли із січня 2023 року - тоді президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про обмеження виїзду за межі України для держслужбовців, що стосувалось і жінок на відповідних посадах.
Може, надасть хтось якісь докази того, що з КНДР можливий вільний виїзд звичайних громадян будь-якої статі та віку?
А хто буде виконувати різну паперову і дрібну господарську роботу у війську ? Накачані мордовороти, які купили собі тилові посади ??
Як наприклад ось ця мародерка, падруга "вови R1"