Уряд змінив критерії бронювання військовозобов’язаних для критичних підприємств, - Мінекономіки

Кабінет Міністрів оновлює критерії бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, зарплатний поріг для отримання відстрочки буде підвищено до 26 тисяч гривень.

Про це повідомило Міністерство економіки, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке робить систему бронювання військовозобов’язаних більш прозорою, справедливою та захищеною від зловживань. Зміни стосуються підприємств, установ і організацій, які визначаються критично важливими для функціонування економіки та держави в умовах воєнного стану.

Йдеться про те, щоб цей інструмент працював точніше і застосовувався до тих підприємств та працівників, які справді забезпечують критичні потреби економіки, оборони, безпеки та життєдіяльності населення", - йдеться у повідомленні.

Основні зміни:

Зарплатний поріг: підвищується до 25 941 грн. Виняток становлять прифронтові території — там вимога залишається без змін, на рівні 21 618 грн.

Робота за сумісництвом: працівники, які мають відстрочку, будуть зараховуватися до квоти лише за основним місцем роботи. Ця норма запрацює орієнтовно в середині червня. Раніше через облік сумісників на кількох підприємствах компанії фактично "подвоювали" кількість заброньованих осіб.

Окремий блок змін стосується критеріїв критичності. Міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають у місячний термін перезатвердити власні критерії критичності за погодженням з Міноборони та Мінекономіки.

Йдеться про критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Зокрема, можуть враховуватися роль підприємства у виконанні державних завдань, забезпеченні критичних послуг, виробництві необхідної продукції, підтримці інфраструктури, зайнятості та стабільній роботі громад, зазначає Мінекономіки.

Терміни впровадження

У термін у 3 місяці від набуття змінами чинності буде переглянутий статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими відповідними органами влади. Це дозволить оновити систему та зберегти бронювання для тих компаній, установ і організацій, від роботи яких реально залежить економіка, обороноздатність та життєдіяльність громад.