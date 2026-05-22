Уряд змінив критерії бронювання військовозобов’язаних для критичних підприємств, - Мінекономіки

Кабінет Міністрів оновлює критерії бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, зарплатний поріг для отримання відстрочки буде підвищено до 26 тисяч гривень.

Про це повідомило Міністерство економіки, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке робить систему бронювання військовозобов’язаних більш прозорою, справедливою та захищеною від зловживань. Зміни стосуються підприємств, установ і організацій, які визначаються критично важливими для функціонування економіки та держави в умовах воєнного стану.

Йдеться про те, щоб цей інструмент працював точніше і застосовувався до тих підприємств та працівників, які справді забезпечують критичні потреби економіки, оборони, безпеки та життєдіяльності населення", - йдеться у повідомленні.

Основні зміни:

  • Зарплатний поріг: підвищується до 25 941 грн. Виняток становлять прифронтові території — там вимога залишається без змін, на рівні 21 618 грн.

  • Робота за сумісництвом: працівники, які мають відстрочку, будуть зараховуватися до квоти лише за основним місцем роботи. Ця норма запрацює орієнтовно в середині червня. Раніше через облік сумісників на кількох підприємствах компанії фактично "подвоювали" кількість заброньованих осіб.

  • Окремий блок змін стосується критеріїв критичності. Міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають у місячний термін перезатвердити власні критерії критичності за погодженням з Міноборони та Мінекономіки.

Йдеться про критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Зокрема, можуть враховуватися роль підприємства у виконанні державних завдань, забезпеченні критичних послуг, виробництві необхідної продукції, підтримці інфраструктури, зайнятості та стабільній роботі громад, зазначає Мінекономіки.

Терміни впровадження

У термін у 3 місяці від набуття змінами чинності буде переглянутий статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими відповідними органами влади. Це дозволить оновити систему та зберегти бронювання для тих компаній, установ і організацій, від роботи яких реально залежить економіка, обороноздатність та життєдіяльність громад.

+6
ти перший.
22.05.2026 21:31 Відповісти
+5
"зарплатний поріг для отримання відстрочки буде підвищено до 26 тисяч гривень."
Війна тільки для бідних.
22.05.2026 21:33 Відповісти
+4
А усілякі шапіто і "квартали" з "лігами сміху" й досі будуть лишатись в категорії "критично важливих", як і "єдиний марафєт" (бо "хоч паржом")? А водіїв вантажівок чи шкільних бусів - на ВЛК!
О! До речі: а що там зі справою проти Омеляна (здається), що він "не так служив"? Проти лисого і мордатого з того ж "Кварталу" таку справу завести не хочуть?
Я просто дивуюсь витримці європейських політиків і дипломатів: як вони ще при зустрічи не "чистять рило" найвеличнішому лідеру племені?
22.05.2026 21:31 Відповісти
Ніхрена порог має бути більше посади гендиректора укрпошти, це вимога!
22.05.2026 21:21 Відповісти
Так було і буде у всі часи.
Війна для бідних, тюрма для дурних ☝️
22.05.2026 21:39 Відповісти
За Конституцією Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Кабмін з держсекретарями пішов проти норми Конституції, вводячи дискрдатацію за зарплатою в мобілізації держави??
22.05.2026 22:07 Відповісти
Перепис маминих бусинок відкрито.
22.05.2026 21:25 Відповісти
Всіх на фронт! Видайте тцк автоматичну зброю, я допоможу 😁😁😁
22.05.2026 21:28 Відповісти
Водоканали, теплокомуненерго чи газовики не платять таких зарплат в менших населених пунктах, цікаво з яких критеріїв виходили. Такі зарплати переважно в комерційних структурах, які стали дужо критичними, як газована вода.
Просто на деяких комунальних підприємствах уже катастрофа з кадрами самі пенсіонери, які фізично не здатні виконувати нормально роботу.

Вихід мабуть підняти тарифи і таким чином зарплати, новий виток інфляції.
22.05.2026 21:30 Відповісти
та таку з\п тільки в великих містах зможуть платити компанії з >1000 співробітників. або якісь айті контори.
22.05.2026 21:33 Відповісти
Чого платять багато, будівельні компанії, продукти, автосалони.
22.05.2026 22:06 Відповісти
Індусів завезуть, а всіх українців - на фронт.
22.05.2026 21:34 Відповісти
Тут мова йде про спеціалістів, а індуси якщо приїдуть до нас то різноробочі без особливих навиків, ті що з навиками поїдуть в більш заможні країни.
22.05.2026 22:18 Відповісти
ти відео бачив як індуси та пакістанці майже без інструментів з вантажівок чудові пасажирські автобуси роблять? А ТУТ ЯКУСЬ СТАРУ ДІРКУ В ТРУБІ ЗАВАРИТИ . нехай їдуть
22.05.2026 22:27 Відповісти
В мене в підпорядкуванні було багато індусів, ти кому це написав, вони переважно тупі як пробки, от якісь постійні операції типу монтаж арматури на моноліті, чи різноробочі нормальні, тому що виносливі, а спецалісти безтолкові, купа браку і чс через них...

Є там люди і з освітою та досить адекватні, але вони поїдуть краще до бритів чи канадців на 3-4 тис долл. зарплати ніж до нас.
22.05.2026 22:31 Відповісти
в нас в Україні зараз хороший єлектрик або сантехнік без проблем ці гроши заробляє. а Ви про Бтритань))
22.05.2026 22:35 Відповісти
Їх це цілком влаштовує
22.05.2026 21:35 Відповісти
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке робить систему бронювання військовозобов'язаних більш прозорою, справедливою та захищеною від зловживань. а від так вирішив наварити для особистого пограбування української казни .збільшивши поріг пограбування підприємств.
22.05.2026 21:37 Відповісти
НУ ВСЬО,+10500 ПОДАТКІВ ЗА ОДНОГО ЗАБРОНЬОВАНОГО ,фірми і підприємства якось погодились на зарплату 21500 плюс податки щоб якось тянути і втримати працівників працюючи практично в 0,а тут ще давай. з новими поправками вічно якесь на.балово від наших обранців
22.05.2026 21:37 Відповісти
... змінив критерії бронювання ...
-------------------------------------------------
Другими словами, суммы увеличились
22.05.2026 21:45 Відповісти
От цікаво було б провести опитування стосовно поступок і стійкості серед заброньованих зараз, і серед тих же людей - коли нові правила запрацюють, і порівняти результати.
22.05.2026 21:49 Відповісти
так розбронюють не чиновників і поліцаїв
22.05.2026 21:55 Відповісти
Нічого, таке опитування в різних галузях актуальне)
22.05.2026 21:56 Відповісти
та ні. самі активні борцуни це чиновники поліцаї і жінки.
22.05.2026 22:00 Відповісти
Найактивніші усі привілейовані категорії, броньовані там же.
22.05.2026 22:03 Відповісти
Пришло время ставить под ружьё и отправлять в бой ВСЕХ прокурорских, судейских, депутатских, мусорских и бизнесменских а то как-то несправедливо и подленько получается...
22.05.2026 21:55 Відповісти
Можливо "підсніжники" зав*януть.
22.05.2026 22:01 Відповісти
циркачей с футболерами не трогают???
22.05.2026 22:04 Відповісти
Бідний? На фронт!
22.05.2026 22:11 Відповісти
А достатньо всього лише одного рішення: у віковій групі 25-60 в тилу з присягою 5й рік війни сидять різноманітні силовики, держслужбовці та решта чол. з присягою (офіцери запасу, експрацівники силових структур на пенсії і т. п.) - рокіровка із військовими-фронтовиками. Ветерани фронту, думаю, погодяться тимчасово підтримати роботу силового блоку та держслужби - це краще, ніж далі перебувати без рокіровки в окопі. Нестачу кваліфікованих фахівців в силовому секторі та на держслужбі компенсувати жінками.
22.05.2026 22:19 Відповісти
 
 