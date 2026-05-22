Правительство изменило критерии бронирования военнообязанных для критически важных предприятий, - Минэкономики

Кабинет Министров обновляет критерии отсрочки от призыва для военнообязанных. В частности, порог заработной платы для получения отсрочки будет повышен до 26 тысяч гривен.

Об этом сообщило Министерство экономики, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабинет Министров Украины принял решение, которое делает систему бронирования военнообязанных более прозрачной, справедливой и защищенной от злоупотреблений. Изменения касаются предприятий, учреждений и организаций, которые определяются как критически важные для функционирования экономики и государства в условиях военного положения.

Речь идет о том, чтобы этот инструмент работал точнее и применялся к тем предприятиям и работникам, которые действительно обеспечивают критические потребности экономики, обороны, безопасности и жизнедеятельности населения", - говорится в сообщении.

Основные изменения:

  • Зарплатный порог: повышается до 25 941 грн. Исключение составляют прифронтовые территории - там требование остается без изменений, на уровне 21 618 грн.

  • Работа по совместительству: работники, имеющие отсрочку, будут засчитываться в квоту только по основному месту работы. Эта норма вступит в силу ориентировочно в середине июня. Ранее из-за учета совместителей на нескольких предприятиях компании фактически "удваивали" количество забронированных лиц.

  • Отдельный блок изменений касается критериев критичности. Министерства, центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны в месячный срок переутвердить собственные критерии критичности по согласованию с Минобороны и Минэкономики.

Речь идет о критериях, по которым определяется, имеет ли предприятие действительно важное значение для работы экономики, обороноспособности, безопасности или обеспечения базовых потребностей населения. В частности, могут учитываться роль предприятия в выполнении государственных задач, обеспечении критически важных услуг, производстве необходимой продукции, поддержке инфраструктуры, занятости и стабильной работе общин, отмечает Минэкономики.

Сроки внедрения

В течение 3 месяцев с момента вступления изменений в силу будет пересмотрен статус всех предприятий, которые уже были определены соответствующими органами власти как критически важные. Это позволит обновить систему и сохранить бронирование для тех компаний, учреждений и организаций, от работы которых реально зависит экономика, обороноспособность и жизнедеятельность общин.

А усілякі шапіто і "квартали" з "лігами сміху" й досі будуть лишатись в категорії "критично важливих", як і "єдиний марафєт" (бо "хоч паржом")? А водіїв вантажівок чи шкільних бусів - на ВЛК!
О! До речі: а що там зі справою проти Омеляна (здається), що він "не так служив"? Проти лисого і мордатого з того ж "Кварталу" таку справу завести не хочуть?
Я просто дивуюсь витримці європейських політиків і дипломатів: як вони ще при зустрічи не "чистять рило" найвеличнішому лідеру племені?
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке робить систему бронювання військовозобов'язаних більш прозорою, справедливою та захищеною від зловживань. а від так вирішив наварити для особистого пограбування української казни .збільшивши поріг пограбування підприємств.
Водоканали, теплокомуненерго чи газовики не платять таких зарплат в менших населених пунктах, цікаво з яких критеріїв виходили. Такі зарплати переважно в комерційних структурах, які стали дужо критичними, як газована вода.
Просто на деяких комунальних підприємствах уже катастрофа з кадрами самі пенсіонери, які фізично не здатні виконувати нормально роботу.

Вихід мабуть підняти тарифи і таким чином зарплати, новий виток інфляції.
Ніхрена порог має бути більше посади гендиректора укрпошти, це вимога!
"зарплатний поріг для отримання відстрочки буде підвищено до 26 тисяч гривень."
Війна тільки для бідних.
Так було і буде у всі часи.
Війна для бідних, тюрма для дурних ☝️
Перепис маминих бусинок відкрито.
ти перший.
Всіх на фронт! Видайте тцк автоматичну зброю, я допоможу 😁😁😁
та таку з\п тільки в великих містах зможуть платити компанії з >1000 співробітників. або якісь айті контори.
Індусів завезуть, а всіх українців - на фронт.
Їх це цілком влаштовує
НУ ВСЬО,+10500 ПОДАТКІВ ЗА ОДНОГО ЗАБРОНЬОВАНОГО ,фірми і підприємства якось погодились на зарплату 21500 плюс податки щоб якось тянути і втримати працівників працюючи практично в 0,а тут ще давай. з новими поправками вічно якесь на.балово від наших обранців
... змінив критерії бронювання ...
-------------------------------------------------
Другими словами, суммы увеличились
От цікаво було б провести опитування стосовно поступок і стійкості серед заброньованих зараз, і серед тих же людей - коли нові правила запрацюють, і порівняти результати.
так розбронюють не чиновників і поліцаїв
Нічого, таке опитування в різних галузях актуальне)
та ні. самі активні борцуни це чиновники поліцаї і жінки.
Пришло время ставить под ружьё и отправлять в бой ВСЕХ прокурорских, судейских, депутатских, мусорских и бизнесменских а то как-то несправедливо и подленько получается...
Можливо "підсніжники" зав*януть.
