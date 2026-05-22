Правительство изменило критерии бронирования военнообязанных для критически важных предприятий, - Минэкономики

Кабинет Министров обновляет критерии отсрочки от призыва для военнообязанных. В частности, порог заработной платы для получения отсрочки будет повышен до 26 тысяч гривен.

Об этом сообщило Министерство экономики, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабинет Министров Украины принял решение, которое делает систему бронирования военнообязанных более прозрачной, справедливой и защищенной от злоупотреблений. Изменения касаются предприятий, учреждений и организаций, которые определяются как критически важные для функционирования экономики и государства в условиях военного положения.

Речь идет о том, чтобы этот инструмент работал точнее и применялся к тем предприятиям и работникам, которые действительно обеспечивают критические потребности экономики, обороны, безопасности и жизнедеятельности населения", - говорится в сообщении.

Основные изменения:

Зарплатный порог: повышается до 25 941 грн. Исключение составляют прифронтовые территории - там требование остается без изменений, на уровне 21 618 грн.

Работа по совместительству: работники, имеющие отсрочку, будут засчитываться в квоту только по основному месту работы. Эта норма вступит в силу ориентировочно в середине июня. Ранее из-за учета совместителей на нескольких предприятиях компании фактически "удваивали" количество забронированных лиц.

Отдельный блок изменений касается критериев критичности. Министерства, центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны в месячный срок переутвердить собственные критерии критичности по согласованию с Минобороны и Минэкономики.

Речь идет о критериях, по которым определяется, имеет ли предприятие действительно важное значение для работы экономики, обороноспособности, безопасности или обеспечения базовых потребностей населения. В частности, могут учитываться роль предприятия в выполнении государственных задач, обеспечении критически важных услуг, производстве необходимой продукции, поддержке инфраструктуры, занятости и стабильной работе общин, отмечает Минэкономики.

Сроки внедрения

В течение 3 месяцев с момента вступления изменений в силу будет пересмотрен статус всех предприятий, которые уже были определены соответствующими органами власти как критически важные. Это позволит обновить систему и сохранить бронирование для тех компаний, учреждений и организаций, от работы которых реально зависит экономика, обороноспособность и жизнедеятельность общин.