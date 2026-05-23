Кабмин изменил правила бронирования: отсрочку привязали к зарплате от 25 941 грн

Кабинет Министров изменил правила резервирования работников предприятий жизненно важных отраслей и привязал возможность получения отсрочки с размером заработной платы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам сообщил министр экономики Алексей Соболев.

Какие изменения ввело правительство

По новым правилам, для подтверждения статуса критической инфраструктуры средняя зарплата работников предприятия должна составлять не менее 25 941 гривни – это три минимальные зарплаты.

Для предприятий из прифронтовых территорий требование смягчили до 2,5 минимальных зарплат.

Также правительство определило, что работники-совместители или те, кто уже имеет отсрочку, могут быть забронированы только по одному месту работы.

Что объяснили в Минэкономики

В министерстве заявили, что такие изменения должны предотвратить искусственное увеличение количества забронированных работников.

Там отметили, что квота бронирования теперь будет в большей степени привязана к реальной потребности предприятий в ключевых специалистах.

Что будет со статусом критически важных предприятий

Министерства, центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны в течение месяца повторно согласовать критерии критичности с Минобороны и Минэкономики.

После вступления изменений в силу статус предприятий будет пересматриваться в течение трех месяцев.

На этот период действующий статус критически важных предприятий и бронирование работников будут сохранены.

