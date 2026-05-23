Новий спосіб депортації зі США: іноземці, які претендують на грін-карту, повинні повернутися додому

Іноземці, які планують отримати постійне місце проживання у США, тепер мають залишати країну, щоб подати заяву на грін-карту. Це рішення може суттєво вплинути на систему легальної імміграції на тлі жорсткішої політики адміністрації Дональда Трампа.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Відтепер іноземець, який тимчасово перебуває в США та хоче отримати грін-карту, повинен повернутися до своєї країни, щоб подати заявку, за винятком надзвичайних обставин", ‒ заявив Зак Калер, речник Служби громадянства та імміграції США.

Для частини іммігрантів, зокрема тих, хто перебуває в країні без належного дозволу або в’їхав нелегально й згодом уклав шлюб із громадянами США, така вимога може створювати додаткові ризики. Після виїзду та перевірки їхньої історії їм потенційно можуть заборонити повторний в’їзд до країни.

"Нове правило ‒ це ще один спосіб спробувати депортувати людей, яких, на мою думку, депортувати не можна. Це ще один спосіб змусити людей виїхати", ‒ зазначила імміграційна адвокатка з Бостона Елізабет Госс.

Нові правила поширюються загалом на всіх іноземців, які прибули до США за тимчасовими неімміграційними візами, включно зі студентами, працівниками за візами H-1B або L, а також туристами.

Грін-карта ‒ це документ, який дає іноземцю право на постійне проживання та роботу у США. Власники карти можуть легально жити в країні, працювати без окремої візи та користуватися більшістю прав, доступних резидентам. Отримати грін-карту можна через сімейне возз’єднання, працевлаштування, інвестиції або спеціальні гуманітарні програми. Також існує лотерея Diversity Visa, яка щороку розігрує частину дозволів на проживання. Зазвичай грін-карта видається на постійній основі, але сам статус потрібно підтримувати, дотримуючись законів США та не перебуваючи довго за межами країни без поважних причин.

