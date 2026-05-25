Світове виробництво зерна скоротиться вперше за 4 роки, ‒ прогноз IGC

Світове виробництво зернових у 2026/27 маркетинговому році вперше за останні чотири роки знизиться через скорочення посівних площ і погіршення врожайності.

Такий прогноз оприлюднили експерти Міжнародної ради із зерна (IGC), повідомляє World Grain.

Попри те, що оцінки виробництва пшениці та кукурудзи залишилися без змін порівняно з попереднім місяцем, фіксується зниження виробництва цих культур у порівнянні з 2025/26 роком. IGC очікує, що виробництво пшениці скоротиться на 3% у річному вимірі до 820 млн тонн, а кукурудзи ‒ на 2% до 1,3 млрд тонн.

Загальний обсяг світової торгівлі зерном, за прогнозом, зменшиться на 2%, головним чином через нижчий імпорт із Північної Африки та країн Близького Сходу.

Соя

Водночас виробництво сої у 2026-2027 роках, за оцінками IGC, дещо зросте порівняно з квітневим прогнозом і може досягти рекордних 442 млн тонн.

"Очікується, що світове виробництво збільшиться на 3% у річному вимірі завдяки прогнозам вищих урожаїв у провідних країнах-виробниках", ‒ зазначається у звіті IGC.

Споживання сої також, як очікується, зросте до рекордних 445 млн тонн, оскільки попит у всіх сегментах кінцевого використання підтримуватиме переробку на тлі поступового скорочення сукупних запасів.

Рис

Оцінку виробництва рису переглянуто вниз на 3 млн тонн порівняно з попереднім місяцем. Водночас навіть за такого зниження показник залишатиметься на рівні торішнього рекорду у 545 млн тонн.

IGC прогнозує, що світова торгівля рисом сягне рекордних 62 млн тонн, що на 4% більше у річному вимірі, завдяки зростанню закупівель з боку африканських країн.

Індекси цін

На тлі відносно стабільної ситуації на більшості ринків індекс цін на зернові та олійні культури (GOI) IGC зріс на 2,6% у порівнянні з попереднім місяцем, при цьому найбільше зростання продемонструвала пшениця ‒ плюс 4,2%.

Загальний індекс підвищився майже на 8% у річному вимірі, а найбільший приріст зафіксовано у сої (12%) та ячмені (9%).

Нагадаємо, раніше аналітики Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) спрогнозували світове виробництво пшениці у 2026 році на рівні 817 млн тонн. Це приблизно на 2% менше, ніж торік, однак показник залишається вищим за середнє значення за останні 5 років.

Як повідомлялося, у першому кварталі 2026 року Україна експортувала 15,5 млн тонн аграрної продукції на суму $6,3 млрд. Частка агросектору в загальній структурі експорту сягнула 62%.