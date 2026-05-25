Залишився тиждень: ФОПи ще можуть подати заявки на підтримку енергостійкості, ‒ Мінекономіки

Фізичні особи-підприємці ще можуть приєднатися до програми та отримати фінансову підтримку для забезпечення безперервної роботи бізнесу в умовах енергетичних обмежень. Програма державної підтримки енергостійкості бізнесу переходить у фінальну стадію та завершується 31 травня.

Розмір компенсації становить від 7 500 до 15 000 грн залежно від кількості працівників, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Хто може подати заявку

Податися на участь у програмі можуть ФОПи 2-ї або 3-ї групи, які:

зареєстровані до 1 грудня 2025 року та сплатили податки станом на 26 січня 2026 року;

мають найманих працівників;

працюють у сферах продуктового ритейлу, медицини, перевезень, освіти або виробництва;

На що можна витратити кошти

Фінансування дозволено спрямувати на:

закупівлю обладнання для автономного енергоживлення;

встановлення сонячних панелей та комплектуючих;

монтаж і підключення обладнання;

придбання пального для генераторів;

оплату електроенергії

Подати заявку можна через портал та застосунок "Дія".

Нагадаємо, станом на 22 травня українські підприємці подали понад 43 тис. заявок у межах програми державної підтримки енергостійкості бізнесу. Загальна сума запитуваного фінансування перевищує 434 млн грн.

Як повідомлялося, українські банки в межах спільного меморандуму щодо відновлення енергетичної інфраструктури після масованих атак російської федерації профінансували проєкти бізнесу та населення в 21 області України на 45,9 млрд грн.