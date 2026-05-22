Підтримка енергостійкості бізнесу: Скільки заявок подано за держпрограмою компенсацій?

Станом на 22 травня цього року українські підприємці вже подали понад 43 тис. заявок на загальну суму більш ніж 434 млн грн за програмою державної підтримки енергостійкості бізнесу.

Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

Там нагадали, що компенсація надається в розмірі від 7,5 тис. грн до 15 тис. грн залежно від кількості працівників.

"Фізичні особи-підприємці ще мають можливість долучитися до програми та отримати компенсацію для забезпечення безперебійної роботи бізнесу в умовах енергетичних обмежень", – наголосили в Мінекономіки.

Хто може подаватися

До 31 травня поточного року подати заявку можуть ФОПи другої або третьої групи, які:

зареєстровані до 1 грудня 2025 року та сплатили податки станом на 26 січня 2026 року;

мають найманих працівників;

здійснюють діяльність у сферах продуктового ритейлу, медицини, перевезень, освіти, виробництва.

Використання коштів

Надані гроші можна використати на:

придбання обладнання для автономного живлення;

встановлення сонячних панелей та комплектуючих;

підключення і монтаж обладнання;

закупівлю пального для генераторів;

оплату електроенергії.

Подати заявку можна через портал та застосунок "Дія".

Фінансування від банків

Як повідомлялося, українські банки в межах спільного меморандуму щодо відновлення енергетичної інфраструктури після масованих атак російської федерації профінансували відповідні проєкти бізнесу та населення в 21 області України на 45,9 млрд грн.

Підтримка енергетики

22 травня стало відомо, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про проведення конкурсу на будівництво понад 1,3 ГВт нових генерувальних потужностей у межах Планів стійкості та визначив умови його проведення.

Нагадаємо, раніше в травні Кабінет Міністрів України ухвалив порядок формування та використання національного резерву автономної генерації на випадок блекаутів та нових атак на енергетику.

Раніше повідомлялося, що в Україні вже підключено до енергосистеми установки зберігання електроенергії (УЗЕ) загальною потужністю 600 МВт, тоді як у 2024 році цей показник становив лише 2 МВт.

На початку травня повідомлялося, що підприємства тепло- та водопостачання в Україні майже на 80% забезпечені резервними джерелами живлення на випадок відключення загальної електромережі, однак до зими ці потреби мають бути закриті повністю.

13 березня перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що уряд України планує в цьому році залучити від міжнародних партнерів 5 млрд євро на відновлення та модернізацію енергетики.

14 березня президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 березня 2026 року "Щодо Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст".

До того стало відомо, що Кабінет Міністрів схвалив розроблені Міністерством економіки зміни до правил публічних закупівель. Вони дозволять громадам швидше готуватися до викликів воєнного часу.